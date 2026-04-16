Ce se întâmplă cu negocierile SUA-Iran. Anunțul Pakistanului

Guvernul Pakistanului a afirmat joi că nu a fost stabilită încă data celei de-a doua runde de contacte directe între Statele Unite şi Iran şi a făcut apel la confidenţialitatea întâlnirilor pentru a se evita "speculaţiile" privind procesul de mediere condus de Islamabad, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe pakistanez, Tahir Hussain Andarabi, a confirmat în cadrul conferinţei sale săptămânale de presă că rămâne deschis calendarul următoarelor întâlniri.

"Nu s-au decis date pentru a doua rundă de negocieri între Statele Unite şi Iran", a declarat purtătorul de cuvânt, subliniind că "secretul" este o condiţie esenţială pentru succesul negocierii.

Andarabi a insistat că Pakistanul nu va dezvălui detalii despre agendă sau despre poziţiile ţărilor implicate pentru a nu afecta neutralitatea ţării care facilitează negocierile.

"Nu vom comenta asupra poziţiilor Teheranului sau ale părţilor implicate în negocieri. Aceasta face parte din încrederea pe care părţile ne-au acordat-o", a afirmat el.

VEZI ȘI: Inscop: Ce cred românii despre războiul din Iran

Componența echipelor, stabilită de Washington și Teheran

La întrebarea privind componenţa echipelor de negociere pentru următoarea întâlnire, purtătorul de cuvânt a reiterat că aceasta este o decizie care revine exclusiv Washingtonului şi Teheranului.

"Cine va veni, cât de mare va fi delegaţia, cine va rămâne şi cine va pleca; acestea sunt lucruri pe care părţile trebuie să le decidă", a subliniat Andarabi, după ce a precizat că toate informaţiile disponibile i-au fost "încredinţate de către părţile negociatoare".

Surse diplomatice care au conexiune cu procesul de negociere au declarat pentru EFE că Islamabad este opţiunea principală pentru găzduirea întâlnirii, deşi Geneva este considerată o alternativă.

"Pakistanul a făcut un pas înainte ca mediator principal şi exercită presiuni pentru un al doilea tur", a adăugat el.

VEZI ȘI: UE pregătește măsuri de urgență pentru o posibilă criză a combustibilului pentru avioane