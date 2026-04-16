Ce se întâmplă cu negocierile SUA-Iran. Anunțul Pakistanului
Data actualizării: 14:43 16 Apr 2026 | Data publicării: 14:36 16 Apr 2026

Ce se întâmplă cu negocierile SUA-Iran. Anunțul Pakistanului
Autor: Elena Aurel

Imagine cu harta Iranului. Imagine cu harta Iranului. Sursa foto: freepik, @pablographix

Guvernul Pakistanului a anunțat că nu a fost stabilită încă data unei noi runde de negocieri între SUA și Iran.

Guvernul Pakistanului a afirmat joi că nu a fost stabilită încă data celei de-a doua runde de contacte directe între Statele Unite şi Iran şi a făcut apel la confidenţialitatea întâlnirilor pentru a se evita "speculaţiile" privind procesul de mediere condus de Islamabad, relatează EFE, potrivit Agerpres. 

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe pakistanez, Tahir Hussain Andarabi, a confirmat în cadrul conferinţei sale săptămânale de presă că rămâne deschis calendarul următoarelor întâlniri.

"Nu s-au decis date pentru a doua rundă de negocieri între Statele Unite şi Iran", a declarat purtătorul de cuvânt, subliniind că "secretul" este o condiţie esenţială pentru succesul negocierii.

Andarabi a insistat că Pakistanul nu va dezvălui detalii despre agendă sau despre poziţiile ţărilor implicate pentru a nu afecta neutralitatea ţării care facilitează negocierile.

"Nu vom comenta asupra poziţiilor Teheranului sau ale părţilor implicate în negocieri. Aceasta face parte din încrederea pe care părţile ne-au acordat-o", a afirmat el.

VEZI ȘI: Inscop: Ce cred românii despre războiul din Iran

Componența echipelor, stabilită de Washington și Teheran

La întrebarea privind componenţa echipelor de negociere pentru următoarea întâlnire, purtătorul de cuvânt a reiterat că aceasta este o decizie care revine exclusiv Washingtonului şi Teheranului.

"Cine va veni, cât de mare va fi delegaţia, cine va rămâne şi cine va pleca; acestea sunt lucruri pe care părţile trebuie să le decidă", a subliniat Andarabi, după ce a precizat că toate informaţiile disponibile i-au fost "încredinţate de către părţile negociatoare".

Surse diplomatice care au conexiune cu procesul de negociere au declarat pentru EFE că Islamabad este opţiunea principală pentru găzduirea întâlnirii, deşi Geneva este considerată o alternativă.

"Pakistanul a făcut un pas înainte ca mediator principal şi exercită presiuni pentru un al doilea tur", a adăugat el.

VEZI ȘI: UE pregătește măsuri de urgență pentru o posibilă criză a combustibilului pentru avioane

Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Ciprian Ciucu, înainte de votul PSD: Veți da foc la țară, Bolojan nu va demisiona. Sunteți pe cale să provocați o criză politică din nimic
Publicat acum 33 minute
Ce se întâmplă cu negocierile SUA-Iran. Anunțul Pakistanului
Publicat acum 49 minute
Persoanele fizice, incluse pe "lista ruşinii" pentru obligaţii fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei
Publicat acum 51 minute
Chirurgia robotică a genunchiului. Dr. Liviu Ojoga (SANADOR), la DC Medical și DC News
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Alzheimer: Medicamentele împotriva bolii 'nu le aduc pacienților nicio îmbunătățire semnificativă' (analiză)
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Ce s-a întâmplat la ultima ședință de Guvern înainte de votul PSD. Detalii din culise / video
Publicat acum 7 ore si 38 minute
Horoscop 16 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 50 minute
Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
Publicat acum 3 ore si 39 minute
Șefa CCR explică anularea alegerilor. Simina Tănăsescu: Eu nu am televizor acasă
Publicat acum 6 ore si 39 minute
BANCUL ZILEI: Papagalul vorbitor
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
