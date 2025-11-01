€ 5.0851
Data publicării: 16:38 01 Noi 2025

Ce se întâmplă cu cei doi câini din rasa corgi ai regretatei regine Elisabeta a II-a
Autor: Darius Muresan

regina-elisabeta-moarte_34653900 Foto: Agerpres
 

Cei doi câini din rasa corgi ai regretatei regine Elisabeta a II-a, care au fost adoptaţi de Andrew Mountbatten Windsor şi Sarah Ferguson, vor rămâne în îngrijirea familiei acestora, a confirmat vineri biroul de presă de la Palatul Buckingham.

Cuplul a preluat îngrijirea câinilor Muick şi Sandy după moartea fostei suverane britanice, găzduindu-i la reşedinţa Royal Lodge.

Însă acum, odată cu plecarea cuplului din Windsor, au apărut speculaţii cu privire la cine îi va păstra pe cei doi câini.

Palatul Buckingham a precizat într-un comunicat preluat de agenţia de presă PA: "Cei doi corgi vor rămâne cu familia".

Cu toate acestea, comunicatul nu a clarificat dacă Andrew, Sarah sau fiicele lor, prinţesele Eugenie şi Beatrice, le vor oferi un nou cămin.

La începutul acestui an, Sarah Ferguson a afirmat că fosta suverană a comunicat cu ea prin intermediul celor doi câini.

Într-un discurs susţinut pentru Creative Women Platform din Londra, relatat de cotidianul The Times, ea a spus: "Am câinii ei, îi am pe cei doi corgi ai ei. În fiecare dimineaţă, ei vin la mine şi latră şi sunt sigură că este ea cea care îmi vorbeşte. Sunt sigură că este ea, care îmi aminteşte că este încă aici".

Iar în 2023, Sarah Ferguson a descris modul în care unul dintre corgi, Muick, a suferit foarte mult după moartea reginei.

În cadrul unei discuţii cu Graeme Hall, prezentatorul emisiunii "Dogs Behaving (Very) Badly", difuzată de postul Channel 5, Sarah Ferguson a spus că Muick a avut nevoie de aproximativ un an pentru a accepta moartea reginei Elisabeta a II-a, amintește Agerpres.

"Doi corgi au venit la noi, Muick cel mare şi Sandy, dar mai erau şi cinci terrieri Norfolk - în total şapte. Muick cel mare este foarte, foarte, foarte expresiv, la început îşi ţinea coada în jos, iar acum, un an mai târziu... abia începe să se simtă cu adevărat bine", a declarat ea.

Regretata regină Elisabeta a II-a a avut peste 30 de câini din rasa corgi de-a lungul vieţii sale, mulţi dintre aceştia fiind descendenţi direcţi ai lui Susan, căţeluşa pe care părinţii ei i-au dăruit-o drept cadou de ziua ei de naştere, în 1944, când a împlinit vârsta de 18 ani.

Suverana, pe atunci prinţesa Elisabeta, a legat o relaţie atât de strânsă cu Susan, încât căţeluşa a însoţit-o şi în luna de miere. 

