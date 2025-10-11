Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”

„MARINELA, DRAGOSTEA NOASTRĂ!!! Cine nu a iubit-o pe Marinela Chelaru? Nu-ți trebuia decât să o întâlnești o dată și erai cucerit de optimismul ei permanent… Și, chiar dacă nu o cunoșteai personal, ci doar prin intermediul televizorului, nu aveai cum să n-o admiri și să-ți dorești să o îmbrățișezi pentru prestațiile absolut memorabile!

Uitați-vă, vă rugăm, pe YouTube, la toate momentele TV ale Grupului VOUĂ, în care te face să râzi cu o interpretare fină, fără îngroșari inutile, pentru că era o profesionistă școlită sub bagheta unor actori și regizori renumiți, cum nu prea mai sunt astăzi. A venit în Grupul VOUĂ în 1995, aducând, prin prezența sa, un mare plus în aparițiile scenice și TV ale trupei. Alături de colegii din VOUĂ a jucat în piesele de teatru "La trecutu-ți mare, vai ce viitor!” (Studioul UNATC Cassandra), "Niște români" (Teatrul Național), "O mătușă pierdută" (Teatrul Nottara), "Școala de Agenți" (Teatrul de pe Lipscani), "Stăpânul Ciolanului" (Teatrul de Comedie). Ca la toți îndrăgiții actori de comedie, simpla ei prezența în scenă era o garanție că piesa în care juca se va bucura de o bună primire din partea publicului.

Așa s-a întâmplat cu comediile amintite mai înainte... Așa s-a întâmplat cu cele o sută de episoade din sitcomul "Baronii", care este reluat în fiecare zi de Național TV și în care joacă rolul Marianei Cîrpanu, soția prefectului Traian Cîrpanu (interpretat de Adrian Fetecău). Apropo, dacă doriți, în aceste zile, să vă luați rămas bun de la Marilena Chelaru într-un mod inedit, uitați-vă în programul postului Național TV și vedeți când e reluat, v-am spus, zilnic, un episod din "Baronii". Îi veți păstra o imagine luminoasă! Și nu pentru că a plecat dintre noi, ci pentru că a jucat impecabil un rol care i-a adus o notorietate care le făcea pe toate femeile care vindeau la piață să o alinte cu "doamna prefect" sau "doamna Cîrpanu"...

Ne povestea amuzată, la toate aniversarile noastre din ultimii ani, că și după atâta vreme de la sfârșitul filmărilor la sitcom, lumea nu a uitat-o!!! Așa cum noi, prietenii din VOUĂ, nu o să o uităm niciodată! E un stereotip să vorbești de o "grea pierdere", dar chiar a lăsat în sufletele noastre un gol imens, mai ales că ultima convorbire telefonică a avut loc în urmă cu două săptămâni! Iar această discuție, în ciuda problemelor de sănătate știute în ultimii ani, nu anunța nimic deosebit... Drum bun, Marinela! Dumnezeu să te aibă în pază! Duminică, 12 octombrie, la ora 12.00, sicriul cu trupul neînsuflețit al celei care a fost Marinela Chelaru va fi depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu (Șoseaua Antiaeriană). Înmormântarea va avea loc luni, 13 octombrie, la ora 11.30”.