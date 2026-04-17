Sondaj INSCOP: Ce părere au românii despre numirea lui Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale
Data actualizării: 12:27 17 Apr 2026 | Data publicării: 12:16 17 Apr 2026

Sondaj INSCOP: Ce părere au românii despre numirea lui Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale
Autor: Elena Aurel

Gheorghe Hagi FOTO: Agerpres / Gheorghe Hagi

Iată ce părere au românii despre numirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.

Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a IX-a, realizat în perioada 1-7 aprilie 2026, 7 din 10 români au o părere bună (foarte bună sau destul de bună) despre numirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.

Datele au fost culese în perioada 1-7 aprilie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research: „Numirea lui Gheorghe Hagi generează un consens social larg, mai rar întâlnit în spațiul public românesc. Este o percepție bazată pe capitalul său simbolic și pe statutul de personalitate emblematică a fotbalului românesc. Există o diferențiere clară a opiniilor între segmentele mai apropiate cultural de fotbal și cele mai distante, ceea ce arată că interesul și implicarea față de acest domeniu sunt distribuite inegal socio-demografic. Entuziasmul față de numirea lui Gheorghe Hagi în poziția de selecționer nu se traduce integral în încredere privind performanța viitoare a echipei naționale, sugerând o separare între susținerea simbolică a liderului și evaluarea realistă a rezultatelor. Deși se conturează o majoritate care crede că echipa națională se va califica la Campionatul European de Fotbal din 2028, ea rămâne fragilă, publicul fiind prudent în raport cu așteptările față de performanța sportivă”.

Selecționerul echipei naționale de fotbal

71.85% dintre români au o părere bună sau foarte bună despre numirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a României (despre 40.7% dintre români au o părere foarte bună, iar 31.% au o părere destul de bună). Doar 4.3% dintre români au o părere foarte proastă sau destul de proastă despre această numire (2.7% o părere destul de proastă, iar 1.6% o părere foarte proastă). 23.4% dintre români nu au nicio părere despre acest subiect, iar 0.5% nu răspund.

Au o părere bună despre numirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a României într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții PSD și PNL, bărbații, persoanele între 45 și 59 de ani, locuitorii din București și din mediul rural, angajații din sectorul public. Votanții USR, femeile, tinerii sub 30 de ani și locuitorii din urbanul mare nu au nicio părere despre acest subiect într-o proporție mai ridicată decât restul populației.

Calificarea la Campionatul European 2028

49.9% dintre români cred că echipa națională de fotbal se va califica la Campionatul European din 2028 (14.5% dintre cei chestionați au răspuns ”cu siguranță da”, iar 35.4% ”probabil da”). 30.6% dintre participanții la sondaj nu cred că echipa națională de fotbal se va califica la Campionatul European din 2028 (15.2% au răspuns ”probabil nu”, iar 15.4% ”cu siguranță nu”). 19.4% nu știu sau nu pot aprecia dacă echipa națională de fotbal se va califica, iar 0.1% nu răspund.

Cred că echipa națională de fotbal a României se va califica la Campionatul European din 2028 într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții PSD și AUR, persoanele cu educație primară. Votanții USR, bărbații, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, angajații din sectorul public consideră într-o pondere mai mare decât media că echipa națională de fotbal a României nu se va califica la Campionatul European.

