Ce este „Cizma de la Saatse“, teritoriul rusesc ce pătrunde într-o țară NATO. Oamenii sunt forțați să-l traverseze, în ciuda pericolului imens / foto

În nordul Europei, pe fostul teritoriu al Uniunii Sovietice, în apropiere de localitatea Saatse, granița dintre Estonia și Federația Rusă formează conturul unei cizme. Chiar dacă majoritatea frontierelor par neregulate, „Cizma de la Saatse“ a devenit celebră datorită drumului estonian ce o traversează. Porțiunea de teritoriu rusesc are aproximativ 115 hectare și este tranzitată de drumul nr. 178 între satele Lutepää și Sesniki, situate în comuna estoniană Setomaa.

Anomalia există deoarece, în 1944, granița dintre RSS Estonă și RSFSR a fost trasată conform proprietății unei ferme de la Gorodishche (Rusia), iar după independența Estoniei în 1991, a rămas o bucată de pământ rus care „înfige” literalmente o cizmă în Estonia.

Locuitorii trec prin Rusia ca să ajungă în celălalt sat

Drumul traversează teritoriul rusesc pe aproximativ 0,8–1 km, iar oamenii pot circula cu mașina, bicicleta sau călare, fără viză sau formalități vamale, însă cu interdicția strictă de a opri, coborî, merge pe jos sau culege ciuperci în zonă. Pe întreaga porțiune există semne care avertizează aceste lucruri, iar cine nu respectă regulile riscă amendă sau detenție temporară.

Din cauza riscurilor, în 2008 s-a deschis un ocol de circa 15–20 km între Sesniki și Matsuri, evitând „Cizma de la Saatse“, însă localnicii, forțați de presiunea timpului, încă folosesc ruta scurtă care trece prin Rusia. Riscurile presupun în primul rând defectarea mașinii sau bicicletei fix pe porțiunea de drum care se află pe teritoriul Federației Ruse, cu atât mai mult cu cât la câțiva metri de drum se află un punct de observație rusesc.

Potrivit unui nou tratat de frontieră estono-rus, încă neratificat, „Cizma de la Saatse“ va fi îndreptată, iar ciudățenia de la graniță va dispărea. Zona va fi transferată Estoniei în schimbul a două porțiuni de teren din parohiile Värska și Meremäe. Tratatul a fost semnat în 2005 de miniștrii de externe ai Estoniei și Rusiei, și din nou în 2014, după renegocieri, însă nu a fost ratificat. Până în 2022, tratatul de frontieră nu a intrat încă în vigoare, astfel că ciudățenia graniței a rămas valabilă.

Mai târziu, la 22 mai 2024, ministrul de interne al Estoniei, Lauri Läänemets, a anunțat că nu sunt planificate schimburi teritoriale cu Rusia, ci construirea unui gard de frontieră și a unui nou drum ocolitor de 4,7 km, plus modernizarea a 1,7 km de drumuri existente, investiția totală fiind estimată la circa 4 milioane de euro. Noul traseu ar trebui finalizat până în 2026, notează Wikipedia

A Russian border guard (top right on the first photo) looks towards his Estonian counterpart inside the 'Saatse Boot' (August 2019).

My article (2017) about the curious border between Estonia ???????? and Russia ???????? nicknamed 'Saatse Boot': https://t.co/uMEX3IZED6 pic.twitter.com/IOkAxssraO — Gio. Ve. (@Pillandia) April 16, 2020

Estonia ????????, warning sign before the beginning of the territorial anomaly called "Saatse boot" (you can drive legally 900 m inside Russia ????????, without a passport, if you remain inside in the car and don't stop there).https://t.co/M38wBftfW8 #Saatse #saabas #Саатсеский #сапог pic.twitter.com/5anwuyaCiB — Gio. Ve. (@Pillandia) October 4, 2019

saatse boot denen bu yerde ana yoldan devam etmek zorunda olduğunuzdan Rusya'dan geçiyorsunuz. Belge göstermeden hem de. ancak durmak yasak pic.twitter.com/aAzwZ1u2KO — son pikap (@sonpikap) November 2, 2016

Day 22 (boundaries) of #30DayMapChallenge: Did you know of these peculiar spots on the Estonian-Russian border? They're called Saatse Boot and you're only allowed to pass through with a vehicle.

Map by @kaisalaur1 #borders pic.twitter.com/2BCNSfGwf0 — Positium (@positium) November 22, 2021

