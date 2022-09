Ce ascund facturile uriașe apărute în spațiul public. Dumitru Chisăliță: ”Petarde de fum!”. Cine este principalul câștigător

”Mai multe facturi cu valori mari au apărut, brusc, în spațiu public, deși oricine putea citi că sunt regularizări pentru intervale de 12 – 24 de luni, adică cu o medie lunară a consumului care se înscrie în limite de 150 – 300 lei. Aceeași practică am văzut-o și în luna decembrie 2021, când la fel de brusc, presa a primit și a scos în față câteva facturi mari la gaze, s-a efectuat rapid o judecată, s-au stabilit vinovații - furnizorii - și s-au ”amuțat dătătorii” de amenzi (ANRE, ANPC) și oamenii au fost mulțumiți.

Petarda de fum aruncată public și-a atins atunci ținta: oamenii s-au obișnuit cu ideea că sunt facturi mari în piața de gaze, de 4000 – 5000 lei, că există un vinovat – furnizorul, că vinovatul primește o pedeapsă și că ei o să achite o factură dublă la gaz față de anul 2020, dar care este totuși doar de 800 - 900 lei, iar asta s-a considerat o ”binecuvântare”.

Aceeași rețetă, aceleași petarde, doar că de data aceasta pentru energie electrică. Din nou judecăți, din nou s-au ”amuțat dătătorii” de amenzi: oamenii se vor obișnui cu ideea că sunt facturi mari la energie electrică, de 4000 – 6000 lei și faptul că unii o să achite o factură dublă la energie electrică față de anul 2020, dar care este totuși de doar de 400 - 900 lei v-a fi din nou o ”binecuvântare”.

Să ne lămurim și ce este cu unele dintre aceste facturi mari, apărute deloc întâmplător în spațiul public!

Începând cu această primăvară s-a modificat legislația și este obligatoriu ca operatorul de distribuție să efectueze citirea contoarelor la 3 luni. Jumătate din contoarele românilor sunt în case sau în curțile oamenilor, astfel încât de foarte multe ori, cititorii nu aveau acces, iar acestei citiri nu i s-a acordat o importanță deosebită. Începând cu primăvara anului 2022 s-a început o acțiune puternică de citire a contoarelor, mergându-se până la amenințarea consumatorului că dacă nu i se citește contorul se oprește furnizarea de energie electrică. Această acțiune a făcut să apară facturi de regularizare pe 12 – 24 de luni, începând cu luna iunie 2022.

Cu toate acestea, doar acum apar în public aceste facturi, acum când oamenii urmează să intre în iarnă și să achite în unele situații facturi mari. Și trebuie să se creadă că din nou asta se întâmplă din cauza furnizorilor.

Însă dincolo de fumul creat, oamenii au dreptul să înțeleagă de ce au aceste facturi mari la gaze și energie electrică.

Am extras datele de pe site ul ANRE privind prețurile medii ponderate și cantitățile furnizate de gaze, am extras datele privind producția și importul de gaze, am încercat un calcul al valorii redevențelor, dar și a profiturilor, impozitelor pe profit, a accizelor și TVA ul încasat la buget și am încercat să estimăm câți din banii plătiți de un consumator casnic pentru un 1 kWh rămân în medie la:

gaze naturale - la furnizor rămân net - cca. 4%, iar în bugetul de stat ajung cca. 73%, energie electrică - la furnizor rămân net - cca. 2%, iar în bugetul de stat ajung cca. 65%,

Chiar dacă calculele sunt aproximative și se bazează pe medii, se desprinde clar că bugetul de stat este principalul câștigător, iar petardele de fum au ca și scop să ascundă acest aspect și să ne îndrepte către un alt vinovat.

Dacă statul ar fi renunțat la jumătate din câștiguri, prețul gazelor și al energiei electrice din Români ar fi fost similar cu cel din anul 2020”, a transmis Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

