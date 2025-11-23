Ce amenzi riscă vânzătorii care nu înlocuiesc produsele neconforme la cererea clientului

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a promulgat legea care prevede sancționarea comercianților cu amenzi între 5.000 și 25.000 de lei, dacă nu înlocuiesc produsele cumpărate, fizic sau online, atunci când acestea prezintă neconformități, iar solicitarea consumatorului se face în termen de maximum 30 de zile de la achiziție.

„Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianților cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru nerespectarea obligației de a înlocui produsele achiziționate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție.

Această modificare asigură aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de lege și întărește protecția consumatorilor”, a scris Nicuşor Dan pe pagina de Facebook.



Legea nu prevedea sancțiuni pentru refuzul vânzătorilor

Pe 29 octombrie, plenul Camerei Deputaților a aprobat un proiect de lege care prevede că refuzul vânzătorului de a înlocui un produs neconform constituie contravenție și se pedepsește cu amendă între 5.000 și 25.000 de lei.

„Consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice", au transmis inițiatorii proiectului. Din păcate, legea nu a stabilit și sancțiunile pentru încălcarea acestor prevederi, adică pentru situațiile în care vânzătorul refuză să înlocuiască produsul neconform în termenul legal.

„Absenţa sancţiunii determină în practică multiple refuzuri nejustificate din partea comercianţilor, chiar dacă, în termenul de 30 de zile, consumatorul solicită înlocuirea bunurilor neconforme. Pentru a corecta omisiunea legiuitorului, propunem modificarea OUG 140/2021 şi includerea în categoria contravenţiilor sancţionate cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei a nerespectării acestor prevederi”, au transmis cei care au iniţiat proiectul.