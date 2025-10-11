€ 5.0927
Data publicării: 23:00 11 Oct 2025

Câți oameni au mers la pelerinajul pentru prăznuirea hramului Sfintei Parascheva
Autor: Ioana Dinu

ciolacu-neaga-scopul-electoral-la-pelerinajul-de-sfanta-parascheva-am-simtit-nevoia_10943800 Sursa Foto: Agerpres
 

Aproximativ 17.000 de credincioși din țară și străinătate stau într-un culoar special amenajat și așteaptă să se închine în baldachinul din Curtea Mitropolitană, în care se află racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Potrivit organizatorilor, din data de 8 octombrie, de când a început pelerinajul organizat de Mitropolia Moldovei și Bucovinei pentru prăznuirea hramului Sfintei Parascheva, care este pe 14 octombrie, prin baldachinul din Curtea Mitropolitană au trecut 84.000 de persoane.

Se așteaptă ca numărul pelerinilor care vin să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva să crească în timpul nopții, dar, mai ales, în zilele următoare.

În cursul nopții de sâmbătă, în jurul orei 23:30, o delegație din Grecia va ajunge la Iași pentru a aduce un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic.

Așa cum e tradiția, în ziua de 14 octombrie, de hramul Sfintei Parascheva, pe un podium amenajat în fața Catedralei Mitropolitane, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, va fi oficiată Slujba Liturgică, eveniment la care participă clerici din țară și străinătate și pelerini veniți din toată țara.

Pe bulevard vor fi amplasate câteva ecrane de mari dimensiuni, pentru ca astfel să poată fi urmărit întreg ceremonialul religios, conform Agerpres.

