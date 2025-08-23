Canicula afectează economia UE. Producţia de porumb a scăzut simţitor

Temperaturile ridicate afectează recolta de porumb a Uniunii Europene, astfel că regiunea este pe cale să înregistreze cele mai mari importuri de porumb din ultimele trei sezoane, informează Bloomberg.



Canicula a înrăutăţit în mod semnificativ perspectivele referitoare la calitatea şi randamentul culturilor de porumb. Potrivit FranceAgriMer, procentul culturilor de porumb aflate într-o stare bună sau excelentă a scăzut până la 62% la finele săptămânii care a trecut, cu mult sub nivelul din ultimii ani.



Temperaturile din nordul Spaniei şi sudul Franţei au fost şi ele cu 9 grade Celsius peste media normală în perioada anterioară datei de 16 august, susţine Departamentul american al Agriculturii. Asta a dus la o scădere semnificativă a randamentelor şi a calităţii culturilor de porumb. Vremea secetoasă a afectat şi culturile de porumb din Bulgaria, unde producţiile la hectar la porumb şi floarea soarelui ar urma să coboare la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii.



În aceste condiţii, Consiliul Internaţional al Cerealelor (IGC) estimează că UE va importa 21 de milioane de tone de porumb în sezonul 2025-2026. Acest lucru ar face din blocul comunitar al doilea mare cumpărător mondial de porumb, pentru al doilea an consecutiv, într-un moment în care China, care în mod tradiţional este un mare importator, se confruntă cu o scădere a cererii. Oferta de porumb ieftin din Brazilia şi SUA, unde sunt aşteptate recolte record, ajută la stimularea importurilor în Europa.



La bursa de cereale de la Chicago, preţul porumbului a coborât la începutul lunii august până la cel mai scăzut nivel din ultimele 12 luni, pe fondul aşteptărilor referitoare la recolte consistente în Brazilia şi SUA. Între timp, la bursa de la Paris, cotaţiile futures la porumb au crescut vineri cu 0,8%, atingând cel mai ridicat nivel din ultima săptămână, scrie Agerpres.



Potrivit lui Matt Darrach, analist la firma de consultanţă Kpler, porumbul din Brazilia şi SUA este competitiv pe piaţa mondială şi asta impulsionează cererea la import.



Recoltatul porumbului în Europa este aşteptat să fie accelerat la toamnă, în condiţiile în care prognozele meteo pentru zilele următoare arată o vreme mai rece şi mai umedă. Meteorologul Donald Keeney spune că ploile din regiunile sudice şi centrale vor ajuta la refacerea umezelii solului pentru culturile de porumb şi floarea soarelui. Cu toate acestea, condiţiile secetoase ar urma să persiste în Marea Britanie, nordul Germaniei, sudul României, în Bulgaria şi Spania, ceea ce ar putea complica şi mai mult situaţia pe partea de recoltare.



Această situaţie scoate în evidenţă vulnerabilitatea agriculturii europene la schimbările climatice şi dependenţa sa din ce în ce mai mare de importuri pentru a-şi asigura aprovizionarea cu cereale.

