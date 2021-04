Candidat la Parlamentul Scoţiei, afirmaţii jignitoare despre cerşetorii români. "Graşi ca nişte porci îndopaţi"

„Cerșetorilor români din Edinburgh nu le este foame!! Tocmai am trecut pe lângă ei cu mașina, sunt gata să se instaleze pe locurile de cerșit și TOȚI sunt grași ca niște porci mari, îndopați și suculenți!”, a scris acesta pe Twitter, la finalul lunii ianuarie.

După ce a fost confruntat de presă cu privire la aceste afirmații, într-o declarație susținută săptămâna aceasta, Alex Arthur și-a cerut scuze pentru cele scrise în mesaj, apoi și-a nuanțat afirmația spunând că a fost interpretat greșit și chiar are „prieteni români”

Them Romanian beggars in Edinburgh ain’t hungry!! Just drove past them all ready to switch up begging posts and ALL em fat as big juicy over fed ???? pigs! ????