Când se spală rufe după Paște. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Luminată

După Paște începe Săptămâna Luminată, o perioadă în care mulți români țin cont de obiceiuri vechi.
Una dintre cele mai frecvente întrebări este legată de spălatul rufelor și de lucrurile pe care ar fi bine să le eviți în aceste zile.
Săptămâna Luminată este prima săptămână după Paște și este văzută ca o perioadă de bucurie și liniște. Oamenii spun că e bine să fii mai calm, să nu te cerți și să petreci timp cu familia.
În biserică, slujbele sunt speciale, iar atmosfera este una de sărbătoare. În tradiția populară, se crede că această săptămână trebuie trăită cu pace și gânduri bune.
Mulți se întreabă dacă este voie să spele rufe în această perioadă. Din bătrâni se spune că nu e bine să speli rufe în primele zile după Paște, mai ales luni și marți.
Unii oameni evită să spele toată săptămâna, din respect pentru sărbătoare. Totuși, nu este o regulă strictă impusă de biserică, ci mai mult un obicei.
În general, dacă vrei să respecți tradiția, poți începe să speli rufe de miercuri încolo sau după ce trece Săptămâna Luminată.
Nu se face muncă grea prin casă
Nu se spală sau nu se calcă rufe în primele zile
Nu e bine să te cerți cu nimeni
Se spune că e bine să fii mai bun și mai darnic
Există credința că cei care mor în această săptămână ajung direct în Rai
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci
de Val Vâlcu