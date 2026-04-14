Când se spală rufe după Paște. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Luminată
Data publicării: 10:56 14 Apr 2026

Când se spală rufe după Paște. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Luminată
Autor: Dana Mihai

Când se spală rufe după Paște. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Luminată - Freepik

După Paște începe Săptămâna Luminată, o perioadă în care mulți români țin cont de obiceiuri vechi.

Una dintre cele mai frecvente întrebări este legată de spălatul rufelor și de lucrurile pe care ar fi bine să le eviți în aceste zile.

Săptămâna Luminată, o perioadă încărcată de tradiții

Săptămâna Luminată este prima săptămână după Paște și este văzută ca o perioadă de bucurie și liniște. Oamenii spun că e bine să fii mai calm, să nu te cerți și să petreci timp cu familia.

În biserică, slujbele sunt speciale, iar atmosfera este una de sărbătoare. În tradiția populară, se crede că această săptămână trebuie trăită cu pace și gânduri bune.

Când se spală rufe după Paștele ortodox

Mulți se întreabă dacă este voie să spele rufe în această perioadă. Din bătrâni se spune că nu e bine să speli rufe în primele zile după Paște, mai ales luni și marți.

Unii oameni evită să spele toată săptămâna, din respect pentru sărbătoare. Totuși, nu este o regulă strictă impusă de biserică, ci mai mult un obicei.

În general, dacă vrei să respecți tradiția, poți începe să speli rufe de miercuri încolo sau după ce trece Săptămâna Luminată.

Alte superstiții în Săptămâna Luminată

  • Nu se face muncă grea prin casă

  • Nu se spală sau nu se calcă rufe în primele zile

  • Nu e bine să te cerți cu nimeni

  • Se spune că e bine să fii mai bun și mai darnic

  • Există credința că cei care mor în această săptămână ajung direct în Rai

