De ce ciocnim ouăle de Paști. Ce semnifică, de fapt, acest obicei
Data actualizării: 18:28 11 Apr 2026 | Data publicării: 18:28 11 Apr 2026

De ce ciocnim ouăle de Paști. Ce semnifică, de fapt, acest obicei
Autor: Giorgi Ichim

ciocnit-oua-paste oua paste - Foto: Freepik @pixel-shot.com

De ce se ciocnesc ouăle de Paști și ce semnificație are acest obicei? Află originea, simbolistica creștină și tradițiile românești legate de ouăle roșii.

În multe case din România, masa de Paști începe cu același gest: două ouă roșii se lovesc ușor, în timp ce unul spune "Hristos a înviat!", iar celălalt răspunde "Adevărat a înviat!".

Pentru mulți, e un reflex de sărbătoare. Pentru tradiția creștină și pentru cultura populară, însă, ciocnirea ouălor are o semnificație mai adâncă: vorbește despre Înviere, despre viață nouă și despre continuitatea unui obicei mult mai vechi decât creștinismul.

În tradiția ortodoxă românească, oul roșu are o semnificație precisă. Basilica explică faptul că roșul trimite la sângele vărsat de Hristos pe Cruce, iar oul, prin viața ascunsă în coajă, devine simbol al Învierii.

În aceeași cheie sunt invocate și legendele populare creștine, mai ales cea potrivit căreia ouăle aduse la Cruce s-ar fi înroșit de la sângele lui Iisus sau cea legată de Maria Magdalena și împăratul Tiberiu. Chiar dacă aceste povești țin de tradiția religioasă și nu de un fapt istoric demonstrabil, ele au fixat în imaginarul popular legătura dintre oul roșu și Paște.

De ce se ciocnesc ouăle de Paști

Dar de ce se și ciocnesc ouăle, nu doar se vopsesc? În explicația religioasă prezentată de Basilica, spargerea cojii este legată de biruința vieții asupra morții: ea amintește de trecerea lui Hristos prin mormântul pecetluit și de ieșirea Sa la viață.

Formula este directă: ciocnirea ouălor este o mărturisire a Învierii.

Așadar, gestul nu este doar unul festiv, ci un semn ritualic prin care comunitatea repetă, în formă simplă și accesibilă, chiar mesajul central al Paștelui.

"Semnificatia adevărată o ouălor de Paşti este aceasta a ouălor roşii, care amintesc de sângele lui Hristos, sânge cu care, iată, noi ne împărtăşim. Şi ciocnirea ouălor, în care noi salutăm cu Hristos a Înviat!  si Adevărat a Înviat!, semnifică deschiderea mormântului din care a înviat Hristos”, potrivit preotului Marian Vătămănescu.

