Bugetul pe 2023, făcut de "un foarte bun vorbitor la talkshow-uri". Mircea Coşea îl face praf pe Adrian Câciu: "Bugetul, chestiune letală pentru economie"

Întrebat dacă lipsa de specialişti din ministere ar fi motivul pentru care bugetul pe 2023 nu a fost unul realist, Mircea Coşea a spus că "am criticat bugetul pe 2023 din prima clipă. Cine a urmărit ce am spus şi ce am scris ştie despre ce e vorba. A fost făcut de o persoană, în acel moment ministru al Finanţelor, care era un foarte bun vorbitor la talk-show-uri. Dar când s-a văzut în faţa acestei imense probleme, care e altceva decât o discuţie de talk show, n-a mai putut să reglementeze lucrurile şi a creat un buget care a supraestimat veniturile. Care erau ipotetice cu totul, de la început ştiam că sunt ipotetice. Şi a crezut că se pot face nişte ajustări de cheltuieli, în timp ce politicul mărea cheltuielile publice. Chiar dacă ministerul de Finanţe ar fi dorit să taie cheltuielile publice, ele s-au mărit. Au fost angajaţi noi funcţionari, s-au înfiinţat noi agenţii. Eu nici nu le pot ţine minte numele acestor instituţii.

Unele agenţii se ocupă de comerţul exterior, de eficienţa comerţului exterior, dar nu au niciun fel de atribuţii. Altele de eficienţa sectorului de stat în economie, ceea ce înseamnă un nou Guvern. Pentru că Guvernul ce rol mai are? E de neînţeles ce se întâmplă. Şi ajungem la această concluzie simplă, primitivă chiar. E vorba de faptul că sunt oameni în funcţii importante care nu fac faţă acestei situaţii în care se află temporar. Ceea ce ei decid în perioada aia scurtă în care sunt miniştri sau altceva poate deveni letal pentru economie. Iar bugetul pe 2023 este o chestiune letală pentru economie. Pentru că o arhitectură mai înţeleaptă a acestui buget nu ne-ar fi dus în situaţia deficitului pe care îl avem acum".

