Bugetul Capitalei, pe ordinea de zi a CGMB. Amendamentele PSD și ale USR

Nicușor Dan, la data depuneri jurământului. Acum are de trecut bugetul Capitalei cu o parte ostilă a consilierilor. Foto: Crișan Andreescu

Veniturile bugetului general centralizat al Municipiului Bucureşti pe 2021 au fost prognozate la circa 9,59 de miliarde de lei, potrivit proiectului. Cheltuielile bugetului general centralizat al Capitalei pe anul în curs sunt de circa 9,64 de miliarde de lei. Bugetul local prevede la venituri 6,9 miliarde de lei, iar la cheltuieli - circa 6,95 de miliarde de lei, potrivit Agerpres.

Pentru Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti sunt prevăzuţi 19 milioane de lei, Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public - peste 17 milioane de lei, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti - 474 de milioane de lei, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti - circa 65 de milioane de lei, Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor - aproape 13 milioane de lei, Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane - 49 de milioane de lei, la Administraţia Fondului Imobiliar - circa 15 milioane de lei, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti - peste 354 de milioane de lei, iar la Administraţia Străzilor - peste 118 milioane de lei.

Pe lista investiţiilor se numără:

- Sală Multifuncţională - Complex sportiv Lia Manoliu - 1,4 milioane de lei;

- realizarea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public şi a drumurilor aferente ansamblului Henry Coandă, lot I şi lot II - 13,2 milioane de lei;

- revizuirea Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti - 5 milioane de lei;

- finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti - Etapa II - aproximativ 700 de milioane de lei; extinderea SEAU şi construirea incineratorului de nămol - 360 de milioane de lei;

- reabilitarea casetei şi sistemului său principal de drenare pe partea stângă a casetei (în sectoarele Ciurel-Unirii-Vitan) - 178 de milioane de lei;

- reabilitarea a circa 32 de kilometri din reţeaua de termoficare - 116 milioane de lei;

- pasaj Doamna Ghica - 39 de milioane de lei.

Amendamentele PSD

Liderul consilierilor generali ai PSD, Aurelian Bădulescu, a scris, marţi, pe Facebook, că printre amendamentele grupului PSD la proiectul de buget se numără următoarele: 200 de milioane de lei pentru STB SA, 400 de milioane de lei pentru Spitalul Metropolitan, 36,8 milioane de lei pentru instituţiile de cultură din subordinea Primăriei Capitalei.

În ceea ce priveşte DGASMB, grupul PSD propune 230,8 milioane de lei pentru plata stimulentelor financiare. Alte amendamente vizează: majorarea cu 100% a nivelului alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice din administrarea ASSMB, 12,7 milioane de lei pentru proiectele 'O şansă pentru cuplurile infertile-FIV2' şi 'Testare genetică la cancerul de sân în stadii incipiente', 51 de milioane de lei pentru centrul medical 'Sf. Ştefan' şi centrul de referinţă pentru diabet 'Nicolae Malaxa'.

Amendamentele USR-PLUS

La rândul său, consilierul general USR PLUS Ana Ciceală a scris, marţi, pe Facebook, că împreună cu Manuela Mureşan, preşedintele comisiei de cultură, a depus mai multe amendamente: alocarea a 5 milioane de lei în plus pentru call-ul de proiecte pe OG 51/1998 de la ARCUB din acest an, suplimentarea cu 1,4 milioane de lei a bugetelor pentru a asigura paza şi administrarea instituţiilor gestionate de Muzeul Municipiului Bucureşti şi Muzeul Naţional al Literaturii Române, 800.000 de lei pentru reparaţii urgente la Teatrul Bulandra.

* Un alt proiect de hotărâre de pe ordinea de zi prevede aprobarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a terenului cerut de autoritatea locală situat pe bulevardul Timişoara pentru construirea unui spital.

* Pe ordinea de zi se mai regăseşte un proiect conform căruia Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti SA îşi schimbă obiectul principal de activitate din 'Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi aer condiţionat' în 'Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide' şi îşi extinde obiectul de activitate secundar.