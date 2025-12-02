Bucureștiul inaugurează un nou târg de Crăciun. Moș Nicolae aduce magia sărbătorilor la Operă

Bucureștiul îmbracă straie de sărbătoare de Moș Nicolae, când Municipalitatea, prin CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție, inaugurează Bucharest Opera Christmas Market, unul dintre proiectele principale ale programului „Capitala Sărbătorilor de Iarnă”. În parteneriat cu Opera Națională București, organizatorii transformă spațiul din fața Operei într-un decor tematic spectaculos, unde eleganța instituției de cultură se împletește cu magia Crăciunului.

Scenografia întregii zone poartă semnătura reputatului scenograf Dragoș Buhagiar, alături de asistentul său, Vladimir Iuganu, care au creat o atmosferă unitară pentru cele două puncte majore ale sărbătorilor din Capitală: Piața Constituției și esplanada Operei Naționale.

Bradul împodobit tematic, căsuțele din lemn cu decoruri rafinate, spațiile dedicate copiilor și iluminatul festiv alcătuiesc un tablou de iarnă ce pune în valoare arhitectura Operei și oferă vizitatorilor o experiență culturală completă.

Concerte, recitaluri și activități culturale pentru toate vârstele

Târgul aduce o formulă extinsă de evenimente și momente artistice, cu scopul de a transforma esplanada într-o zonă culturală vibrantă, dedicată atât membrilor comunității, cât și turiștilor.

Programul include concerte ale unor artiști consacrați, recitaluri și spectacole de muzică clasică, producții din repertoriul Operei Naționale București, dar și transmisiuni live ale spectacolelor susținute în interiorul instituției. Alături de acestea, vizitatorii sunt invitați să exploreze zone gourmet, căsuțe cu daruri lucrate manual, ateliere creative și decorațiuni festive spectaculoase.

Weekendul de deschidere: două zile de spectacole și activități pentru copii

Deschiderea oficială din 6 decembrie aduce un program intens, gândit atât pentru cei mici, cât și pentru iubitorii de muzică.

6 decembrie - Ziua lui Moș Nicolae

Copiii sunt în centrul atenției, cu trei ateliere tematice:

„Ghetuța lui Moș Nicolae”

un atelier de decoupage festiv

un atelier creativ pentru realizarea de ornamente din coronițe naturale de brad

Seara, atmosfera se transformă într-un adevărat festival muzical. Concertul zilei este susținut de Trei tenori ieșeni, Ana Cebotari, Maria Cazacu, Corul de copii „Sunetul Muzicii”, Cristina Manoliu Săvulescu, urmate de Irina Sârbu Band cu programul „Have Yourself a Merry Little Christmas” și recitalul „Vocile Crăciunului”, susținut de Damian Drăghici & Cristina Stroe.

7 decembrie - Zi dedicată familiei și ritmurilor diversificate

Ziua începe cu spectacolul pentru copii „Copilăria lui Enescu - Clasic e fantastic”, urmat de o ediție specială a atelierului „Magia Copilăriei în culori”.

După-amiaza este rezervată atelierelor pentru cei mici, iar seara aduce pe scena de pe esplanadă o suită de artiști care vor anima atmosfera: Breeze do Brasil, Dreams & Drums by Cici Rogojan și spectacolul „Crăciunul lui Nicholas”, cu Alin Stoica & Stephanie Radu, alături de CapoD’Opera Band & Light Quartet.

Un univers vizual dedicat Crăciunului

Decorurile pregătite de echipa de scenografie transformă întreaga esplanadă a Operei într-un univers festiv, unde muzica, lumina și culorile de sezon creează o ambianță caldă și elegantă. Oaspeții se pot bucura de:

zone culinare cu preparate tradiționale și internaționale,

căsuțe cu produse artizanale și cadouri unicat,

spații tematice pentru copii, concepute pentru activități interactive,

instalații de lumini și decoruri oversize.

Programul complet

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului București, prin CREART, cu sprijinul Ministerului Culturii și al Operei Naționale București.

Cei interesați pot consulta programul complet al evenimentelor pe site-ul oficial. Intrarea la târg este liberă pe toată durata evenimentului.

Bucharest Opera Christmas Market își propune să devină un reper al sezonului festiv bucureștean, oferind o îmbinare între tradiție, cultură, muzică și experiențe vizuale, într-o atmosferă care celebrează cu eleganță magia Crăciunului.