Brăila: Autobuz ieşit în afara carosabilului. A fost activat Planul roşu de intervenţie

Un accident în care a fost implicat un autobuz a avut loc, duminică seară, la ieşire din municipiul Brăila spre Galaţi, pe DN 22B, autorităţile activând Planul roşu de intervenţie.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, la faţa locului au fost alocate o autospecială de stingere, o descarcerare, trei ambulanţe SMURD, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM) şi cinci ambulanţe aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

"Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul roşu de intervenţie. (...) Misiunea este în dinamică", precizează sursa citată.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că în evenimentul rutier este implicat un autocar în care se aflau 24 de persoane.

Autocarul a pătruns în sensul giratoriu, a părăsit carosabilul şi a pătruns într-un şanţ, arată sursa indicată.

"În urma accidentului, 4 persoane au suferit leziuni, sunt conştiente şi evaluate medical la faţa locului. Traficul rutier este oprit pentru a permite intervenţia echipajelor specializate şi se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 23:00", mai precizează Centrul Infotrafic.

