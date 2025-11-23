€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Stiri Brăila: Autobuz ieşit în afara carosabilului. A fost activat Planul roşu de intervenţie
Data publicării: 22:28 23 Noi 2025

Brăila: Autobuz ieşit în afara carosabilului. A fost activat Planul roşu de intervenţie
Autor: Ioana Dinu

accident-soferi-morti_50576000 Foto: Agerpres
 

A fost activat Planul roşu de intervenţie în Brăila.

Un accident în care a fost implicat un autobuz a avut loc, duminică seară, la ieşire din municipiul Brăila spre Galaţi, pe DN 22B, autorităţile activând Planul roşu de intervenţie.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, la faţa locului au fost alocate o autospecială de stingere, o descarcerare, trei ambulanţe SMURD, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM) şi cinci ambulanţe aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

"Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul roşu de intervenţie. (...) Misiunea este în dinamică", precizează sursa citată.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că în evenimentul rutier este implicat un autocar în care se aflau 24 de persoane.

Autocarul a pătruns în sensul giratoriu, a părăsit carosabilul şi a pătruns într-un şanţ, arată sursa indicată.

"În urma accidentului, 4 persoane au suferit leziuni, sunt conştiente şi evaluate medical la faţa locului. Traficul rutier este oprit pentru a permite intervenţia echipajelor specializate şi se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 23:00", mai precizează Centrul Infotrafic. 

VEZI ȘI: Un șofer inconștient a circulat pe contrasens pe A3 (București - Ploiești) / video viral 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

braila
plan rosu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Israelul anunță: Șeful de stat major al Hezbollah, eliminat în atacul asupra Beirutului
Publicat acum 33 minute
Brăila: Autobuz ieşit în afara carosabilului. A fost activat Planul roşu de intervenţie
Publicat acum 39 minute
Se sparge sau nu? Misterul bulei AI, explicat
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Surpriză mare la Geneva: Negocierile avansează cu o viteză neașteptată. Rubio, anunț
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Horoscop 24 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Noi 2025
Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Publicat pe 21 Noi 2025
SONDAJ INSCOP: încrederea în politicieni. Top trei, o adevărată surpriză
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat pe 21 Noi 2025
Zelenski, discurs istoric după planul de pace al SUA. Ce spune președintele Ucrainei / video
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close