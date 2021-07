Bombe artizanale aruncate asupra ambasadei Republicii Cuba din Paris

Ambasada Cubei a fost atacată marți noapte, 26 spre 27 iulie cu bombe artizanale cu petrol, care au cauzat o serie de stricăciuni, dar nu au rănit nici un angajat al ambasadei. Autoritățile franceze au întărit securitatea în zona unde se află ambasada, transmite France24.

Biroul procurorului din Paris a transmis faptul că o investigație este deschisă în acest caz. Nu a fost făcut nici un arest în acest caz și nimeni nu a revendicat atacul. Poliția a determinat faptul că bombele au fost aruncate în timpul nopții, flăcările extinzându-se până la sosirea pompierilor. Centrul internațional de presă al ministerului cuban de externe a transmis că 3 cocktailuri Molotov au fost aruncate, 2 dintre acestea lovind clădirea ambasadei și pornind un incendiu. Personalul ambasadei se pare că începuse să stingă flăcările la venirea pompierilor francezi.

We denounce a cowardly terrorist act against Cuban Embassy in Paris

Are they still going to insist on peaceful demonstrations?

Those who encourage hatred are responsible. We wait for expressions of condemnation from all those voices "concerned" about what is happening in Cuba. https://t.co/xFN6oJ0PCK pic.twitter.com/tscLsirTQD