Bobonete și-a prins bona beată

"Ne-am decis când avea copilul vreo 2 ani, să facem prima ieșire la Vama Veche și să lăsăm bona cu copilul un weekend acasă. I-am explicat, i-am zis că o să-i dăm bani în plus, ea oricum nu era din localitate și făcea naveta. Și-a anunțat familia că o să rămână în weekend la noi și am plecat vineri la mare. Am ajuns destul de târziu, pe la 9 seara, ne-am schimbat și noi de ieșit în oraș și am apucat să beau vreo 2 ginuri și pe la 9 și jumătate, când știam că e ora de băiță, am zis să-i las să-și facă treaba și să sun și eu să văd ce face bona și dacă a adormit copilul.

Mă repet, băusem și eu și Cătălina, nu mult, dar băusem 2 pahare, nu mai puteam conduce nici eu, nici ea. Și când am sunat-o pe bonă s-o întreb ce face copilul și mi-a răspuns: Domnul Bobonete, copilul e bine, adică... se doarme foarte bine, eu mă uit pe Antena1 la concurs și vreau să vă spun că Temișan pare că nu îmbătrânește.

Și îi zic: Alo? Dar copilul??? Și-mi zice: Copilul e bine, eu am coborât mai devreme de am luat apă minerală de la chioșc, dar copilul doarme. Am întrebat-o dacă a băut ceva și mi-a zis că două pahare înainte de culcare, pe care le bea tot timpul, dar nu putea să mai vorbească.

Am închis telefonul, pentru cei care sunt părinți și au trăi povești cu bone, în acel moment știi că nu e de bine. Norocul meu a fost că Adi în vinerea aia ajungea în București și l-am sunat și l-am rugat frumos să se ducă urgent acolo. Bonei i-am zis că vine fratele meu. După toată treaba asta, am iertat-o, am trecut peste și ne-am mutat, iar Cătălina mi-a zis că are impresia că Bona ne fură din haine și i-am zis că uită ea unde le pune.

Într-o seară am ieșit și a pus o bluză cu flori pe ea și a pus-o pe umeraș atârnată pe mânerul de la șifonier și când ne-am întors, nu mai era acolo. Și a sunat-o și i-a zis că era o bluză acolo și ne-a răspuns că nu știe nimic, și am insistat amândoi că bluza era acolo și ne-a zis într-un final că a luat-o ea", a povestit Mihai Bobonete, în podcast.

