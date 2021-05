Biserica Fecioarei Durerilor a reieșit la suprafața apei unui lac după 40 de ani / Foto

New York Post scrie că o biserică din secolul XIX a reieșit la suprafața apei unui lac din Mexic după ce timp de peste 40 de ani a fost scufundată, ca urmare a unei secete.

„Revenirea” Bisericii „Fecioarei Durerilor” vine după ce orașul Guanajuato a fost afectat de o altă secetă.

Biserica „Fecioarei Durerilor” a dispărut sub apă în anul 1979. La acea vreme, întreaga comunitate a orașului El Zangarro a fost forțată să își abandoneze locuințele din cauza inundațiilor. În zonă fusese construit Barajul Purisima, iar lacul avea să poarte același nume.

Directorul arhivelor municipale locale, Dulce Vazquez, a declarat pentru ziarul mexican Milenio că „istoria orală ne spune că le-a fost foarte greu să părăsească locul, nu doar din cauza clădirilor, ci din cauza sentimentului de apartenență la locul respectiv.”

„Câțiva au rezistat până când au văzut că era deja o realitate că apa va ajunge și va acoperi întregul oraș.”, a mai spus el despre tragedia din 1979.

Se ia în calcul reapariția întregului oraș, casă cu casă, în cazul în care seceta va continua în același ritm.

Biserica Virgen de los Dolores sau „Fecioarei Durerilor” a fost construită în anul 1898.

This is sad and beautiful in so many ways.



A 19th-century church that disappeared beneath a Mexican lake more than 40 years ago has been revealed, illustrating the devastating effects of severe drought. #ClimateAction https://t.co/8WVLgS4x2K via @YahooNews