Beneficiile primite de un copil născut într-un avion. "Am tot dreptul să zbor cu o reducere de 90%" - VIDEO

Într-un videoclip ajuns viral pe TikTok, un tânăr, vorbitor de limba rusă, susține că s-a născut într-un avion, iar această întâmplare i-a adus o mulțime de beneficii, printre care dubla cetățenie și reduceri spectaculoase la bilete de avion.

"Eu sunt un om care s-a născut în avion și da, eu am dublă cetățenie. Eu sunt un om născut în avion și da, eu am tot dreptul ca de 5 ori pe an să zbor cu Aeroflot sau cu o reducere de 90%. Eu sunt un om născut în avion și da, eu am tot dreptul să stau cât vreau și gratis în saloanele Business Lounge din orice aeroport din lume. Eu sunt omul născut în avion și da, eu păstrez legătura cu stewardesa care a asistat-o la naștere pe mama mea", spune tânărul în videoclip. Vezi video AICI.

Mit sau adevăr?

Încercând să cercetez un pic subiectul și să aflu daca este o regulă universal valabilă prin care un copil născut într-un avion primește automat aceste beneficii, am aflat că totul depinde de decizia companiei aeriene.

Potrivit aviasales.ru, unele companii aeriene oferă copiilor născuți într-un avion de-al lor dreptul de a zbura gratuit: astfel de cazuri s-au întâmplat cu transportatorii Aeroméxico și EgyptAir. Dar aceasta nu este o condiție prealabilă, ci un bonus decis de companie. În plus, se introduc adesea restricții pentru astfel de cadouri. De exemplu, poți zbura de un anumit număr de ori sau doar până când ajungi la maturitate.

Astfel, da, e adevărat că unele companii aeriene oferă bilete gratuite sau reduceri semnificative pentru viață celor născuți la bordul avioanelor lor, dar acest lucru depinde exclusiv de politica fiecărei companii. Nu este o regulă universală.

Totodată, nu există nicio regulă internațională care să acorde unui astfel de copil acces gratuit la lounge-urile aeroportuare.

Cât despre obținerea dublei cetățenii, depinde de legile țărilor implicate. Unele state acordă cetățenie pe baza locului nașterii (jus soli), în timp ce altele o acordă pe baza cetățeniei părinților (jus sanguinis). În majoritatea cazurilor, copilul va primi cetățenia părinților, iar dacă avionul era în spațiul aerian al unei țări cu jus soli (precum SUA sau Canada), ar putea obține și cetățenia acelei țări.

