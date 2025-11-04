Bărbat găsit mort în zona centrală a unui parc din Constanța

Un bărbat a fost descoperit decedat, marți, într-un parc situat în zona centrală a municipiului Constanța.
Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean.
Potrivit sursei citate, lucrătorii Poliţiei Municipiului Constanţa au fost sesizaţi, în dimineaţa zilei de marți, în jurul orei 8:00, că în parcul din cartierul Tomis 2 se află cadavrul unui om.
"Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că este vorba de un bărbat de 51 de ani", potrivit IPJ Constanţa.
Cercetările anchetatorilor sunt în derulare, cu scopul de a stabili împrejurărilor şi cauzelor producerii morții bărbatului.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News