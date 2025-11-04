€ 5.0861
|
$ 4.4167
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 11:11 04 Noi 2025 | Data publicării: 11:10 04 Noi 2025

Bărbat găsit mort în zona centrală a unui parc din Constanța
Autor: Darius Mureșan

lumanare_94318600 Lumânare
 

Un bărbat a fost descoperit decedat, marți, într-un parc situat în zona centrală a municipiului Constanța.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean.

Incident petrecut în parcul din cartierul Tomis 2, Constanța

Potrivit sursei citate, lucrătorii Poliţiei Municipiului Constanţa au fost sesizaţi, în dimineaţa zilei de marți, în jurul orei 8:00, că în parcul din cartierul Tomis 2 se află cadavrul unui om.

"Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că este vorba de un bărbat de 51 de ani", potrivit IPJ Constanţa.

Cercetările anchetatorilor sunt în derulare, cu scopul de a stabili împrejurărilor şi cauzelor producerii morții bărbatului. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

barbat mort constanta
tomis 2
barbat mort parc constanta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Astronauţii chinezi au preparat aripioare de pui şi fripturi în spațiu
Publicat acum 28 minute
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat acum 37 minute
Șefa DNA Iași și alți procurori vor salarii mai mari cu 60%. Magistrații se consideră 'discriminați' față de procurorii europeni
Publicat acum 49 minute
Bărbat găsit mort în zona centrală a unui parc din Constanța
Publicat acum 52 minute
Candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală a Capitalei, validată de PNL. Anunțul lui Ilie Bolojan
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Ia uitați cine e lângă Nicușor Dan! Godină: Să fie coincidență?! Băiete, lasă pilele!
Publicat acum 21 ore si 28 minute
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat acum 20 ore si 55 minute
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
 
atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

principalul motiv pentru plecarea carrefour din romania cine urmeaza Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează

de Val Vâlcu

cum explica i l caragiale sprijinirea lui drula de catre voiculescu si fritz Cum explică I.L. Caragiale sprijinirea lui Drulă de către Voiculescu și Fritz

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close