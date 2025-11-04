Bărbat găsit mort în zona centrală a unui parc din Constanța

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean.

Incident petrecut în parcul din cartierul Tomis 2, Constanța

Potrivit sursei citate, lucrătorii Poliţiei Municipiului Constanţa au fost sesizaţi, în dimineaţa zilei de marți, în jurul orei 8:00, că în parcul din cartierul Tomis 2 se află cadavrul unui om.

"Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că este vorba de un bărbat de 51 de ani", potrivit IPJ Constanţa.

Cercetările anchetatorilor sunt în derulare, cu scopul de a stabili împrejurărilor şi cauzelor producerii morții bărbatului.