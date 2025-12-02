€ 5.0893
Bărbat amendat și condamnat la închisoare, după ce nu s-a prezentat la serviciu timp de zece ani, deși era plătit
Data actualizării: 19:28 02 Dec 2025 | Data publicării: 19:28 02 Dec 2025

Bărbat amendat și condamnat la închisoare, după ce nu s-a prezentat la serviciu timp de zece ani, deși era plătit
Autor: Alexandra Curtache

Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong
 

Un funcționar public din Kuweit a fost condamnat recent la cinci ani de închisoare și amendat cu 1 milion de dolari după ce a primit salariul lunar timp de zece ani fără să se prezinte vreodată la serviciu.

Cazul, considerat unul dintre cele mai flagrante de corupție administrativă din țară, a atras atenția autorităților și opiniei publice asupra vulnerabilităților sistemului de salarizare publică.

Absență neîntreruptă timp de un deceniu

Documentele judiciare arată că angajatul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, activa în departamentul de servicii pentru cetățeni, însă nu și-a îndeplinit nicio atribuție timp de zece ani. În ciuda absenței totale, salariul său continua să fie virat lunar în contul bancar personal, fără a fi observată lipsa sa fizică la locul de muncă.

Când absența a fost descoperită, autoritățile kuweitiene au deschis un dosar penal pentru abuz de fonduri publice și îmbogățire ilegală, solicitând restituirea sumei încasate și sancțiuni corespunzătoare.

Sentință exemplară: cinci ani de închisoare și dublul salariilor înapoi

Instanța kuweitiană a decis ca funcționarul să fie condamnat la cinci ani de închisoare și să restituie dublul sumei încasate, care depășea un milion de dolari (aproximativ 769.268 lire sterline).

Potrivit publicației Al Qabas, aceasta este una dintre cele mai severe pedepse aplicate în ultimii ani și reflectă eforturile guvernului Kuweit de a combate frauda salarială și corupția în administrația publică.

Nu este un caz izolat: exemple din Germania și Spania

Acest caz vine într-un context global în care angajați publici sau profesori au continuat să primească salarii fără să își desfășoare activitatea. În Germania, o profesoară de biologie și geografie de la liceul Berufskolleg din Wesel a fost în concediu medical timp de 16 ani, dar a încasat în continuare salariul integral. Concediul ei medical, început în 2009, a fost reînnoit sistematic, fără evaluare medicală, până la schimbarea conducerii școlii în 2024, când un audit intern a scos la iveală absența prelungită, conform Daily Mail.

Potrivit publicației Bild, salariul lunar al profesoarei era cuprins între 5.051 și 6.174 euro, ceea ce înseamnă că a primit zeci de mii de euro în mod nejustificat pe parcursul absenței.

Un alt caz celebru a avut loc în Spania, unde Joaquín García, supranumit „el funcionario fantasma” (funcționarul fantomă), nu a mai mers la muncă timp de șase ani, continuând să primească salariul lunar de 37.000 de euro. Absența sa a fost descoperită abia când urma să primească un premiu de vechime. Bărbatul lucrase ca inginer la o stație de epurare a apelor uzate din Cadiz și și-a justificat absența printr-un sentiment de „hărțuire” și lipsă de activitate.

Autoritățile își intensifică controalele

Aceste cazuri au determinat guverne și instituții din mai multe țări să intensifice controalele interne și să implementeze audituri regulate pentru a preveni fraudele salariale. În Kuweit, în special, autoritățile au subliniat că vor urmări cu rigurozitate orice neregulă în sistemul public și vor aplica sancțiuni severe pentru abuzurile care afectează bugetul statului.

Experții în administrație publică atrag atenția că tehnologia și digitalizarea sistemelor de pontaj și salarizare pot preveni astfel de situații, dar implementarea lor trebuie însoțită de supraveghere atentă și verificări periodice.

Lecția globală

Cazurile din Kuweit, Germania și Spania arată că lipsa de supraveghere poate genera fraude salariale masive, cu impact asupra fondurilor publice și încrederii cetățenilor. În același timp, acestea scot în evidență importanța auditului intern, a evaluărilor periodice și a transparenței în administrația publică și instituțiile de învățământ.

Autoritățile kuweitiene speră ca exemplul funcționarului condamnat să servească drept avertisment pentru orice angajat care ar încerca să profite de sistem și să își însușească fonduri publice în mod ilegal.

functionar public
