Badea: Vă dați seama câți copaci se taie pentru a mă da în judecată acest procuror?!

„Zici că am în mână lucrarea de doctorat a lui Ciucă. Am primit chiar și CD. Eu nu l-am terminat pe Shakespeare și ei mi-au trimis teancul ăsta. Și pe tine, Mihai, te-a dat în judecată. De asemenea, i-a dat în judecată și pe Antena 3, dar și pe Victor Ciutacu. Sunt scripturi din emisiune în foile astea. Pe fiecare pagină cineva a pus ștampila de mână, conform cu originalul. Un om a făcut scurtă la mână să pună ștampila și să semneze. Vă dați seama câți copaci se taie pentru a mă da în judecată acest procuror?!”, a zis Mircea Badea la Antena 3 în pasa cu emisiunea „Sinteza zilei”.

Și Victor Ciutacu a vorbit despre acest subiect:

„Ne-a dat în judecată (și) procurorul Sprîncu, șeful biroului electoral de la Sectorul 1; la doi ani de la alegeri. Pe scurt, Ciutacu, Gâdea și Badea, România TV și Antena 3. Vrea câte 25.000 euro de la fiecare dintre noi și câte 75.000 euro de la posturile tv. Cică l-am denigrat premeditat și concertat, ăsta e rezumatul acțiunii. Lucrarea a fost făcută de avocata lu’ Kovesi, ca să nu mai existe dubii. Uite-așa am ajuns iar coleg, acum în boxa acuzaților, cu Mihai și Mircea. Ne vedem în instanță”, a anunțat Victor Ciutacu.

Nicolae Sprîncu a condus Biroului Electoral al Sectorului 1 (BES1)

Biroul Electoral al Sectorului 1, condus de procurorul Nicolae Sprîncu, a dat publicității, în 2020, un comunicat în care a anunțat că prezentarea imaginilor din BES1 de către televiziuni „a fost denaturată în scopul inducerii în eroare a publicului” și preciza că niciun sac cu voturi nu a fost scos din încăperea securizată.

„Având în vedere informațiile și imaginile apărute în spațiul public, prin care se induce ideea că membri ai Biroului Electoral al Circumscripției Electorale Sector1 ar fi facilitat sustragerea din încăperea securizată a unor saci cu voturi, întreagă prezentare în spațiul public începând cu seară zilei de 30.09.2020 fiind denaturată în scopul inducerii în eroare a publicului, va aducem la cunoștință următoarele:

Cu titlu preliminar facem precizarea ca toti membrii Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale Sector 1 si-au desfasurat activitatea in mod continuu, incepand cu data de 27.09.2020, ora 06.00 si pana la data de 29.09.2020, in jurul orei 03.00. Activitatea a fost reluata la data de 29.09.2020, in jurul orei 09.30 si s-a finalizat la data de 30.09.2020, in jurul orei 01.30.

In perioada dintre 29.09.2020, ora 03.00 si 30.09.2020, ora 09.30, in care sediul Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale Sector 1 a fost inchis, acesta a fost pazit de catre o persoana din cadrul Jandarmeriei. Mai mult, pentru a evita orice suspiciune, impreuna cu jandarmul au stat atat membrul Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale Sector 1 din partea PSD, cat si doi candidati din cadrul USR.

Accesul in incaperea in care sunt depozitate materialele electorale se face doar la cererea presedintelui sau a loctiitorului Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale Sector 1, jandarmul intocmind de fiecare data un proces-verbal de predare-primire a incaperii.

In imaginile prezentate publicului, imagini filmate in noaptea de 28/29.09.2020, apare presedintele Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale Sector 1 care, impreuna cu presedintele sectiei de votare, au intrat in camera pentru a ridica sacul care contine semnaturile votantilor. Alaturi de acestia se aflau si reprezentanti USR-PLUS, care in conformitate cu dispozitiile art. 98 alin. 4 din Legea nr. 115/2015, au solicitat sa participe la procedura, cerere admisa de catre presedinte tocmai pentru a se asigura transparenta procesului electoral.

Activitatile desfasurate in interiorul incaperii au avut ca obiect exclusiv ridicarea unui sac care continea lista cu semnaturile votantilor, sac care a fost inmanat presedintelui sectiei de votare. Ulterior, semnaturile de pe listele electorale au fost numarate din nou de catre presedintele sectiei de votare, sub coordonarea unui membru al Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale Sector 1, pentru a verifica daca acestea coincid cu semnaturile notate pe procesul-verbal de consemnare a rezultatelor votarii, conform dispozitiilor art. 6 din hotararea nr. 98 din 15.09.2020 a Biroului Electoral Central.

Persoana care apare in imagini cautand printre saci face parte din personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale Sector 1 si lucreaza in cadrul Primariei Sector 1, fiind desemnata in aceasta calitate in conformitate cu dispozitiile art. 121 alin. 22 din Legea 115 din 2015.

Facem precizarea ca la sectiile de votare unde au fost constatate probleme, s-a procedat fie la renumararea buletinelor de vot, fie la renumararea semnaturilor alegatorilor sau a buletinelor de vot anulate, pentru a se verifica daca datele consemnate in procesul-verbal reflecta realitatea, in conformitate cu prevederile hotararii nr. 98 din 15.09.2020 a Biroului Electoral Central.

Persoana care apare in alt cadru al filmarii, intr-un colt al incaperii si asaza un sac, este un membru al Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale Sector 1, iar acel sac contine procesele-verbale ale unei sectii de votare. Procesele-verbale de la toate sectiile de votare la care au fost probleme, in sensul ca nu se reusea inchiderea cheilor, au fost depozitate in acel colt, presedintii sectiilor de votare fiind sunati ulterior, pentru a se prezenta la sediul Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale Sector 1 in vederea rezolvarii problemelor si validarii rezultatelor sectiei.

Renumararea voturilor valabil exprimate a avut loc exclusiv in interiorul acelei incaperi, in prezenta presedintelui sectiei de votare si a cel putin unui membru al Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale Sector 1. In unele cazuri, presedintele a fost insotit de membri ai sectiei de votare respective. In niciun caz, saci continand buletine de vot nu au parasit incaperea.

Mai mult, urmare a prezentei unui numar ridicat de presedinti ai sectiilor de votare, candidati si observatori in incinta Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale Sector 1, prin adresele din data de 29.09.2020, presedintele Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale Sector 1 a solicitat Jandarmeriei suplimentarea nr posturilor de paza amplasate in proximitatea salii unde erau depozitate buletinele de vot, listele si rechizitele.

Referitor la prezenta dlui Dan Barna in incinta sediului Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale Sector 1, precizam ca acesta s-a prezentat in noaptea de 28/29.09.2020 pentru a solicita informatii cu privire la stadiul verificarii proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor alegerilor, posibilitate pe care o avea orice persoana, intrucat in acea incapere se afla si registratura Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale Sector 1. Mai mult, persoanele ce apar in poza diseminata in spatiul public, fac parte din personalul tehnic auxiliar ce se ocupa de evidenta sectiilor de votare care au fost finalizate.”, se arată în comunicatul Biroului Electoral Sector 1 transmis în 2020.

Amintim că PSD depusese plângere penală la Secția Specială împotriva procurorului Nicolae Sprîncu, care conducea Biroului Electoral al Sectorului 1 (BES1). Plângerea fusese redactată de Mihai Drăgan, avocatul lui Daniel Tudorache. Drăgan susținea că Sprîncu nu a cerut reprezentanților partidelor în BES 1 acordul ca cineva să pătrundă în încăpere. Avocatul susținea că hotărârile și măsurile birourilor electorale ar trebui aprobate de plen cu majoritate.

