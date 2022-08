Azi, în lume. Știrile zilei de 22 august

22 august - Ziua internaţională de comemorare a victimelor actelor de violenţă comise în numele religiei sau al credinţei (ONU)

La 22 august este marcată, la nivel mondial, Ziua internaţională de comemorare a victimelor actelor de violenţă comise în numele religiei sau al credinţei ("International Day of Remembrance for Victims of Violence in the Name of Religions or Beliefs").



Libertatea religiei sau a credinţei, libertatea de opinie şi de exprimare, dreptul la întrunire paşnică şi dreptul la libertatea de asociere sunt interdependente, inter-relaţionate şi se completează reciproc, potrivit site-ului dedicat acestei zile internaţionale - www.un.org/en/observances/religious-based-violence-victims-day. Toate drepturile specifice sunt înscrise în articolele 18, 19 şi 20 din Declaraţia universală a drepturilor omului. Susţinerea acestor drepturi joacă un rol important în lupta împotriva tuturor formelor de intoleranţă şi a discriminării bazate pe religie sau credinţă.



Există acte în formă continuată de intoleranţă şi violenţă bazate pe religie sau convingeri împotriva persoanelor aparţinând comunităţilor şi minorităţilor religioase din întreaga lume. De asemenea, numărul şi intensitatea unor astfel de incidente, care sunt adesea de natură criminală, sunt în creştere constantă, notează sursa citată.



Dezbaterea deschisă, constructivă şi respectuoasă a ideilor, precum şi dialogul interreligios şi intercultural, la nivel local, naţional, regional şi internaţional, pot juca un rol pozitiv în combaterea urii religioase, instigării şi violenţei. În plus, exercitarea dreptului la libertatea de opinie şi exprimare şi respectarea deplină a libertăţii de a căuta, primi şi distribui informaţii pot juca un rol pozitiv în consolidarea democraţiei şi în combaterea intoleranţei religioase.



Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) a adoptat rezoluţia A/RES/73/296, intitulată "Ziua internaţională de comemorare a victimelor actelor de violenţă bazate pe religie sau credinţă", care condamnă cu tărie violenţa în formă continuă şi actele de terorism care vizează persoane, inclusiv persoane aparţinând unor minorităţi religioase, pe baza sau în numele religiei sau credinţei. Statele membre ONU şi-au reafirmat condamnarea neechivocă a tuturor actelor, metodelor şi practicilor de terorism şi extremism violent care conduc la terorism, sub toate formele şi manifestările sale, oriunde şi de către oricine, indiferent de motivaţie, şi au reiterat că terorismul şi extremismul violent nu poate şi nu trebuie asociat cu nicio religie, naţionalitate, civilizaţie sau grup etnic.



Prin proclamarea unei Zile internaţionale de comemorare a victimelor actelor de violenţă comise în numele religiei sau al credinţei, Adunarea Generală a ONU a amintit că statele au responsabilitatea principală de a promova şi proteja drepturile omului, inclusiv drepturile omului aparţinând minorităţilor religioase, mai ales dreptul lor la a-şi exercita religia sau credinţa în mod liber.



Combaterea în mod imparţial a tuturor formelor de intoleranţă religioasă, stigmatizare, discriminare, incitare la violenţă şi violenţă împotriva persoanelor, forme bazate pe religie sau credinţă, trebuie să fie o prioritate pentru toate statele şi pentru comunitatea internaţională, solicită oficiali ai Uniunii Europene. Fiecărei persoane, indiferent de locul în care locuieşte, ar trebui să i se garanteze dreptul de a avea, de a nu avea, de a alege sau de a schimba, de a practica şi de a manifesta o religie sau o credinţă şi de a nu fi discriminată. În conformitate cu Planul de acţiune al UE privind drepturile omului şi democraţia, Uniunea Europeană lucrează fără încetare pentru a limita încălcările şi abuzurile libertăţii de religie sau de credinţă, conform site-ului www.consilium.europa.eu.

Noi incendii în Egipt după un incendiu soldat cu victime într-o biserică

Autorităţile egiptene au semnalat incendii în mai multe locuri publice în ultimele zile, la o săptămână după ce 41 de credincioşi au murit într-un incendiu declanşat în timp ce era oficiată o slujbă la Cairo, relatează luni AFP.



Scurtcircuitele nu sunt neobişnuite în Egipt, o ţară cu 103 milioane de locuitori cu infrastructură publică deseori defectuoasă, dar de la tragedia din biserica din Cairo, autorităţile par să dorească să comunice cu privire la mijloacele desfăşurate pentru stingerea flăcărilor.



Mulţi martori au acuzat serviciile de urgenţă că au întârziat şi au denunţat condiţii de securitate puţin respectate sau inexistente în timpul incendiului de la biserica Abou Sifine din Imbaba, un cartier populat al capitalei egiptene, care are peste 20 de milioane de locuitori.

Exerciţii militare comune între Washington şi Seul, cele mai importante din 2018

Statele Unite şi Coreea de Sud efectuează începând de luni cele mai importante exerciţii militare comune din 2018, în faţa ameninţării nucleare crescute a Coreei de Nord, a anunţat Seulul, relatează AFP.



Washingtonul este un aliat apropiat al Seulului în domeniul securităţii. Aproximativ 28.500 de soldaţi americani sunt staţionaţi în Coreea de Sud pentru a o proteja de statul vecin dotat cu armă nucleară.



Cele două ţări efectuează de mult timp exerciţii militare în comun pe care insistă să le descrie drept defensive, în timp ce Coreea de Nord le consideră o repetiţie înainte de o invazie.



Manevrele "Ulchi Freedom Shield" marchează reluarea antrenamentelor la scară largă între forţele americane şi sud-coreene după reducerea acestora din cauza pandemiei de COVID-19 şi marchează, de asemenea, un eşec diplomatic faţă de Phenian.



"Importanţa acestui exerciţiu comun este de a reconstrui alianţa dintre Coreea de Sud şi Statele Unite şi de a consolida structura de apărare comună prin desfăşurarea în mod obişnuit (...) de exerciţii şi antrenamente comune pe teren", a indicat Ministerul Apărării din Coreea de Sud, notează Agerpres.

