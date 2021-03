Avioanele F16, probleme la motoare. Armata Română, reacţie oficială

Belgia a luat această decizie după ce mai multe componente ale motoarelor acestor avioane au luat foc în timpul zborului. Toate ţările în dotarea cărora se află aceste avioane au fost informate de defecţiune.

„Concomitent cu ancheta, toți partenerii Forțelor Aeriene Europene Participante (o comunitate a țărilor europene care au F-16 în dotare) și constructorii au fost informați. Constructorul motorului Pratt &Whitney, producătorul de avioane Lockheed Martin și US Air force au indicat, pe baza acestor informații, că ar trebui luate imediat măsuri corective asupra motoarelor afectate, O anchetă este în desfășurare pentru a stabili dacă și alte țări au întâlnit aceeași problemă”, a informat aviația militară belgiană.

While technicians work hard to get our vipers airborne asap and the ????????CRC monitors the airspace above BEL 24/7, the @Kon_Luchtmacht will temporarily take over the Quick Reaction Alert #QRA from the @BeAirForce to safeguard the BENELUX skies as from 12 o'clock. #partners pic.twitter.com/VR6eSupGnG