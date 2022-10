Au găsit o întreagă mașină îngropată în curtea pe care o decorau. Arhitecții, șocați de întâmplare (video)

Autoritățile din Statele Unite ale Americii investighează circumstanțele neobișnuite din jurul descoperirii unui vehicul îngropat pe o proprietate rezidențială la aproximativ 30 de mile de San Francisco, în Atherton, California. Vehiculul a fost descoperit joi dimineață de către arhitecții peisagiști care lucrau la un proiect pentru actualul proprietar, potrivit unui comunicat de presă al Departamentului de Poliție Atherton, citat de CNN.

„Din cauza naturii necunoscute a motivului pentru care vehiculul a fost îngropat, câinii polițiști au fost chemați la fața locului”, a transmis departamentul. „Câinii care pot da de urma trupurilor umane au făcut o sesizare despre posibile rămășițe umane.”

#BREAKING Atherton Police are at the scene of a home on Stockbridge Ave. Landscapers discovered a car buried in the backyard. Officers are excavating the car to see looking for possible evidence to see if a crime has been committed. @nbcbayarea pic.twitter.com/PXk2PBrnoW