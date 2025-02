Atac major al Ucrainei în Rusia. A fost vizată infrastructura energetică / video

Mai multe obiective energetice au luat foc în Rusia după un atac al Ucrainei cu zeci de drone în timpul nopţii de duminică spre luni, potrivit autorităţilor şi presei locale, informează AFP.



Un total de 70 de drone ucrainene au fost interceptate şi distruse în şase regiuni ruseşti, în special în Rostov şi Volgograd (sud-vestul Rusiei), a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat de presă.



În regiunea Volgograd, "un atac masiv cu drone" a provocat un "incendiu într-o rafinărie de petrol", potrivit unui comunicat al administraţiei regionale publicat pe Telegram, care precizează că "nimeni nu a fost rănit".



În regiunea Astrahan, atacul Ucrainei a vizat "situri de infrastructură energetică" provocând un incendiu, a informat pe Telegram guvernatorul regional Igor Babuşkin.



Potrivit presei locale, un incendiu a izbucnit la o uzină importantă de procesare a gazelor aparţinând gigantului rus Gazprom din Astrahan.



Ucraina a confirmat atacurile, fără însă a le revendica.



"Încă o dată ceva loveşte rafinăria de petrol de la Volgograd", a scris pe Telegram Andrii Kovalenko, şeful Centrului de combatere a dezinformării din Ucraina.



"Uzina de procesare a gazelor din Astrahan a fost atacată", a continuat oficialul ucrainean, evidenţiind faptul că este vorba de două situri importante, în opinia Kievului, pentru aprovizionarea şi finanţarea armatei ruse.



Kovalenko a mai raportat, fără a oferi detalii suplimentare, despre evacuarea unei fabrici de procesare a gazelor din regiunea rusă Orenburg din cauza riscului unor atacuri ucrainene, transmite EFE.



De la începutul anului, Ucraina şi-a crescut frecvenţa atacurilor asupra rafinăriilor, depozitelor şi altor infrastructuri energetice ruseşti, Kievul raportând aproape zilnic atacuri asupra unor astfel de obiective.

Videos coming from the Lukoil refinery in Volgograd, Russia, show a large fire which seems to be bigger than the usual production flaring. The bystanders are saying that the facility is burning. pic.twitter.com/fLIeoWjHyR