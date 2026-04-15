Adrian Agachi îi răspunde lui Andrei Caramitru: Mă voi ruga pentru dumneavoastră / „Pari super low IQ băiețel"
Data actualizării: 11:12 15 Apr 2026 | Data publicării: 11:10 15 Apr 2026

Adrian Agachi îi răspunde lui Andrei Caramitru: Mă voi ruga pentru dumneavoastră / „Pari super low IQ băiețel“
Autor: Ioan-Radu Gava

preotul agachi captură video/ Preotul Adrian Agachi

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, i-a răspuns lui Andrei Caramitru, după ce acesta a insinuat că are un IQ scăzut și venerează trădătorii, interlopii și proștii.

Într-o postare pe Facebook, Adrian Agachi a publicat mesajul pe care i l-a transmis Andrei Caramitru, în care îi spune că pare că are un IQ scăzut și nu se ocupă de „jegurile din organizxație“ (n.r. Biserica Ortodoxă Română). În urmă cu o săptămână, Andrei Caramitru a cerut demiterea lui Adrian Agachi din funcția de purtător de cuvânt al Patriarhiei Române.

„Dl Agachi - dupa ce înjuri pe toata lumea care e normala la cap in tara asta - poate te ocupi si de jegurile de la tine din organizație ? Doar zic și eu așa. Dacă te duce mintea . Am dubii. Pari super low aichiu băiețel.

Ați ajuns să înjurați intelectualii și teologii și să venerați trădătorii și interlopii și prostii. Lui Iisus i-ar fi rușine de voi (A. Caramitru).

Analistul economic Andrei Caramitru. Inquam Photos / Octav Ganea

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Domnule Caramitru,

Este ultima dată când mai răspund la o postare a dumneavoastră. Modul în care ați ales să formulați ultima poziție, total lipsit de eleganță și respect elementar, mă obligă să mă retrag din acest dialog la distanță, care a alunecat în sfera suburbanului.

Nu veți găsi nimic injurios în postările mele, lucru care probabil deranjează întrucât face o argumentare în această direcție practic imposibilă.

Cât despre "jegurile" din "organizație" prin care probabil desemnați clericii ortodocși și Biserica Ortodoxă Română, aceste exprimări demonstrează suficient claritatea morală și experiența dumneavoastră spirituală. Cum era acel citat din Nicolae Steinhardt din Sâmbăta Mare prin care îi criticați pe alții? Vi se potrivește perfect.

Cât despre injuriile pe care mi le aduceți direct, nu vă voi da niciun moment satisfacția de a răspunde la fel. Nu doar pentru că sunt o persoană neimportantă, cu care vă pierdeți timpul prețios, ci și pentru că este împotriva oricărei comportări creștine elementare. În plus, în fișa postului meu de comunicator, dar și în cea a slujirii ca preot, răbdarea ocărilor este un punct pivotal. Înseamnă urmarea căii lui Hristos care a răbdat până la Cruce și moarte batjocorirea din partea oamenilor. Sunt gata să iert, să uit și să trec mai departe. Răsplata spirituală este foarte mare și imediată. Sufletul care rabdă ocările dobândește marele dar al liniștirii duhovnicești depline. Sper să îl dobândiți într-o bună zi.

Totodată, pentru a răspunde părții finale, nu înjurăm și nu venerăm pe nimeni dintre oameni, stimate domn. Nu înjurăm pe ceilalți, pentru că noi ne iubim aproapele, nu îl ocărâm. Așa ne-a învățat Hristos. Pe de altă parte, nici nu venerăm pe cineva, pentru că nu ne închinăm oamenilor, ci lui Dumnezeu. Îmi doresc să întelegeți într-o bună zi care este calea Adevărului.

Mă voi ruga pentru dumneavoastră să vă găsiți liniștea și pacea.

Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvânteze!

Hristos a înviat!

P.S.: În comentariu regăsiți și reacția imediată a domnului Caramitru la cele spuse mai sus. Un dialog rămâne cu neputință de realizat, așa cum spuneam mai sus... Dumnezeu să îl aibă în pază!“, a scris Adrian Agachi.

