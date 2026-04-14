Andrei Caramitru cere demiterea purtătorului de cuvânt al BOR, Adrian Agachi: "Face un rău dement bisericii"

În spațiul public, Andrei Caramitru a susținut că purtătorul de cuvânt al BOR, Adrian Agachi, ar avea un mod de comunicare nociv pentru instituție și a mers până la a cere în mod direct demisia acestuia.

Într-o postare pe Facebook, acesta a scris:

„Purtătorul de cuvânt al BOR e absolut razna și face un rău dement bisericii. Ceartă și afurisește – e lance de luptă – și împotriva lui Pătraru / TvR, și împotriva dlui Bănescu fostul purtător de cuvânt, azi îl ia în cătare și pe Mândruță.

Uite oameni buni de prin Sinod sau dl. Agachi. Vă spun câteva chestii basic de comunicare. Există 3 categorii de oameni pe aici:

– cei habotnici, militanți. Pe ăștia îi aveți oricum, nu trebuie să le comunice cine știe ce dl. Agachi

– credincioșii mai light așa care nu urmăresc cu atenție ce se întâmplă, au credință dar nu stau în genunchi și nu merg la Sf. Parascheva

– cei care se uită îngroziți cum biserica o ia pe ulei, face propagandă rusofilă legionară și cegista. Și sunt îngrijorați. Aici sunt atât teologi de înaltă ținută (cum e dl. Banescu și mulți alții), intelectuali publici dar și foarte mulți oameni “normali”, spune Andrei Caramitru.

Răspunsul purtătorului de cuvânt al BOR, Adrian Agachi

În paralel, purtătorul de cuvânt al BOR, Adrian Agachi, a reacționat pe rețelele sociale, fără a intra direct în conflict, dar comentând valul de cereri privind demiterea sa.

El a transmis:

„Zilele acestea am constatat că există câteva postări care îndeamnă la o demitere a mea. Ilustrele nume care s-au înscris pe această listă nițel cam selectă (e greu de stabilit o majoritate când ești elitist prin natura ta!) nu știu însă că iepurașul de Paști le-a ocolit și de data aceasta. Am sfârșit prin a-i dezamăgi. Probabil sunt aceleași persoane care se rugau înainte să dispară "muțenia publică" a Bisericii și care își doresc acum exact inversul: să fie instaurată. De ce? Pentru că nu se spune ce vor dumnealor să audă.

Uită însă un aspect esențial: nu toți clericii sunt purtători de cuvânt, dar toți sunt purtătorii Cuvântului. Prin mărturisirea Evangheliei și împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu, prin împărtășirea cu Sfintele Taine și slujirea de Dumnezeu și de aproapele, devenim purtători de Hristos.

Și urmând lui Hristos nu ne temem a mărturisi Adevărul.

Curios lucru, dar niciun ierarh sau preot, cu excepția fără de binecuvântare și fără de haină a unui agitator, care politizează fără de rușine credința, nu mi-a cerut demisia.

Așadar, mergem înainte. Cu Hristos, pentru Hristos, întru Hristos.

Hristos a înviat!

#purtătoriiCuvântului

#demitereacarenusevaîntâmpla”.

Contextul disputei din jurul demiterea purtatorului de cuvant BOR

În acest schimb de poziții, Andrei Caramitru rămâne singura voce care a cerut în mod direct demiterea purtatorului de cuvant BOR, criticând atât stilul de comunicare, cât și direcția publică a instituției.

În același timp, fostul purtător de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu, a avut intervenții critice la adresa modului în care Biserica se raportează la spațiul public, însă fără a solicita în mod explicit înlocuirea lui Adrian Agachi, ci mai degrabă o schimbare de ton și abordare.

Situația a amplificat dezbaterea din jurul comunicării instituționale a BOR, unde pozițiile divergente dintre critici, actori din societatea civilă, foști reprezentanți și actualul purtător de cuvânt au transformat subiectul într-o temă intens.

CITEȘTE ȘI: BOR, apel către credincioși: Atenție la escrocii online care cer bani în numele Bisericii și promovează practici oculte!

