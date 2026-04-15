DCNews Stiri Kanye West își amână concertul din Marsilia după reacția autorităților
Data publicării: 10:37 15 Apr 2026

Kanye West își amână concertul din Marsilia după reacția autorităților
Autor: Dana Mihai

silueta lui kanye west Foto: Unsplash

Kanye West a anunţat marţi că îşi amână concertul programat pentru data de 11 iunie la Marsilia, în sud-estul Franţei, în urma opoziţiei autorităţilor municipale şi guvernamentale care i-au denunţat remarcile antisemite, informează miercuri agenţiile AFP şi DPA.

"După ce m-am gândit îndelung şi am cântărit toate aspectele, am luat decizia de a-mi amâna concertul din Marsilia, Franţa, până la noi dispoziţii", a scris pe reţeaua X rapperul american în vârstă de 48 de ani, a cărui popularitate a avut de suferit în ultimii ani din cauza comentariilor sale antisemite şi rasiste.

Artistul își asumă responsabilitatea

"Ştiu că este nevoie de timp pentru a înţelege sinceritatea dorinţei mele de a-mi îndrepta greşelile. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acţiunile mele, dar nu vreau ca fanii mei să fie implicaţi în toată povestea asta", a explicat el într-un alt mesaj, adăugând că "aşteaptă cu nerăbdare următoarele spectacole".

Ministrul francez de Interne, Laurent Nurez, se declarase anterior "foarte hotărât" să interzică spectacolul artistului, cunoscut şi sub numele de Ye.

Reacții dure la nivel local

După anunţul legat de concertul său, mai multe personalităţi politice din Marsilia îl declaraseră persona non grata.

"Refuz ca Marsilia să fie o vitrină pentru cei care promovează ura şi nazismul fără nicio ruşine. Kanye West nu este binevenit pe Vélodrome, templul comunităţii noastre şi al tuturor marsiliezilor", a declarat Benoît Payan, primarul de stânga al celui de-al doilea oraş ca mărime din Franţa.

Această amânare vine la scurt timp după interdicţia de intrare pe teritoriul Regatului Unit primită de Kanye West la începutul acestei luni, din aceleaşi motive, ministrul britanic de Interne considerând că "prezenţa sa nu ar fi în interesul public".

Citește și: Franța vrea să interzică concertul lui Kanye West. Ce decizie ia ministrul Nunez

Imediat după aceea, organizatorii Festivalului Wireless, unde rapperul urma să fie cap de afiş, au anunţat anularea evenimentului, care ar fi trebuit să se desfăşoare între 10 şi 12 iulie la Londra.

În schimb, Ţările de Jos nu intenţionează să interzică show-urile lui Kanye West din datele de 6 şi 8 iunie, argumentând că un risc potenţial pentru ordinea publică sau pentru siguranţa naţională este necesar pentru a interzice accesul unei persoane în ţară, a precizat ministrul olandez pentru Azi şi Migraţie, Bart van den Brink.

Controversele din trecut

La data de 8 mai 2025, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a înfrângerii Germaniei în cel de-al Doilea Război Mondial, Kanye West, care a lansat o melodie care îl celebra pe Adolf Hitler - interzisă ulterior de principalele platforme de streaming - a susţinut că nu este "nici nazist, nici antisemit", invocând tulburarea sa bipolară şi o "fază maniacală".

"Ai impresia că toţi ceilalţi exagerează. Ai impresia că vezi lumea mai clar ca niciodată, când, în realitate, îţi pierzi complet controlul", s-a apărat artistul, cu 24 de premii Grammy în palmares, într-o scrisoare adresată Wall Street Journal în ianuarie anul trecut.

"Îmi regret acţiunile din acea stare şi sunt profund ruşinat. Mă angajez să-mi asum responsabilitatea, să urmez tratamentul şi să fac schimbări semnificative şi durabile. Totuşi, acest lucru nu scuză ceea ce am făcut. Nu sunt nazist, nici antisemit. Iubesc poporul evreu", a susţinut el.

În 2023, Kanye West declarase că "iubeşte naziştii" şi pusese în vânzare pe site-ul său un tricou cu o svastică.

