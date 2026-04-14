€ 5.0920
|
$ 4.3196
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3196
 
Data actualizării: 14:17 14 Apr 2026 | Data publicării: 14:16 14 Apr 2026

Leul s-a apreciat în raport cu principalele valute. Aurul, ușor în creștere
Autor: Alexandra Curtache

bani lei bancnote portofel leu ron cheltuieli facturi investitii (3) Sursa foto: Agerpres

Moneda naţională s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0920 lei, în scădere cu 0,17 bani (-0,03%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0937 lei.

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,3196 lei, în scădere cu 4,33 bani (-0,99%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,3629 lei.

Moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5336 lei, în creştere cu 1,97 bani (+0,35%), faţă de 5,5139 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur scumpit până la valoarea de 663,4576 lei, de la 663,3213 lei, în şedinţa precedentă.

Curs valutar BNR: principalele cotații

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, marţi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

Moneda simbol RON

1 Euro EUR 5,0920
1 Dolar american USD 4,3196
1 Dolar australian AUD 3,0723
1 Dolar canadian CAD 3,1390
1 Franc elveţian CHF 5,5336
1 Coroană cehă CZK 0,2090
1 Coroană daneză DKK 0,6814
1 Liră egipteană EGP 0,0822
1 Liră sterlină GBP 5,8512
100 Forinţi maghiari HUF 1,4012
100 Yeni japonezi JPY 2,7180
1 Leu moldovenesc MDL 0,2531
1 Coroană norvegiană NOK 0,4581
1 Zlot polonez PLN 1,1997
1 Rublă rusească RUB 0,0573
1 Coroană suedeză SEK 0,4715
1 Liră turcească TRY 0,0965
1 Rand sud-african ZAR 0,2639
1 Real brazilian BRL 0,8652
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6337
1 Rupie indiană INR 0,0464
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2934
1 Peso mexican MXN 0,2503
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5470
1 Dinar sârbesc RSD 0,0434
1 Hryvna ucraineană UAH 0,0993
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1762
1 Baht thailandez THB 0,1348
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5514
1 Shekel israelian ILS 1,4319
100 Rupii indoneziene IDR 0,0252
1 Peso filipinez PHP 0,0721
100 Coroane islandeze ISK 3,5410
1 Ringgi malaysian MYR 1,0933
1 Dolar singaporez SGD 3,3964
1 Gram de aur XAU 663,4576
1 DST XDR 5,9361

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

curs euro leu
curs valutar
aur
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close