Leul s-a apreciat în raport cu principalele valute. Aurul, ușor în creștere

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,3196 lei, în scădere cu 4,33 bani (-0,99%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,3629 lei.

Moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5336 lei, în creştere cu 1,97 bani (+0,35%), faţă de 5,5139 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur scumpit până la valoarea de 663,4576 lei, de la 663,3213 lei, în şedinţa precedentă.

Curs valutar BNR: principalele cotații

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, marţi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

Moneda simbol RON

1 Euro EUR 5,0920

1 Dolar american USD 4,3196

1 Dolar australian AUD 3,0723

1 Dolar canadian CAD 3,1390

1 Franc elveţian CHF 5,5336

1 Coroană cehă CZK 0,2090

1 Coroană daneză DKK 0,6814

1 Liră egipteană EGP 0,0822

1 Liră sterlină GBP 5,8512

100 Forinţi maghiari HUF 1,4012

100 Yeni japonezi JPY 2,7180

1 Leu moldovenesc MDL 0,2531

1 Coroană norvegiană NOK 0,4581

1 Zlot polonez PLN 1,1997

1 Rublă rusească RUB 0,0573

1 Coroană suedeză SEK 0,4715

1 Liră turcească TRY 0,0965

1 Rand sud-african ZAR 0,2639

1 Real brazilian BRL 0,8652

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6337

1 Rupie indiană INR 0,0464

100 Woni sud-coreeni KRW 0,2934

1 Peso mexican MXN 0,2503

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5470

1 Dinar sârbesc RSD 0,0434

1 Hryvna ucraineană UAH 0,0993

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1762

1 Baht thailandez THB 0,1348

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5514

1 Shekel israelian ILS 1,4319

100 Rupii indoneziene IDR 0,0252

1 Peso filipinez PHP 0,0721

100 Coroane islandeze ISK 3,5410

1 Ringgi malaysian MYR 1,0933

1 Dolar singaporez SGD 3,3964

1 Gram de aur XAU 663,4576

1 DST XDR 5,9361

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.