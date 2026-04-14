DCNews Politica Patru miniștri români sunt acum în SUA. Bogdan Chirieac: Fiecare e pe barba lui!
Data actualizării: 21:46 14 Apr 2026 | Data publicării: 21:46 14 Apr 2026

Patru miniștri români sunt acum în SUA. Bogdan Chirieac: Fiecare e pe barba lui!
Autor: Tiberiu Vasile

Parteneriat crucial pentru Sănătate. România la sediul central al Băncii Mondiale Investiții uriașe și digitalizare Sursa Foto: Alexandru Rogobete Facebook

Patru miniștri români au plecat în SUA pentru discuții cu Pfizer, FMI și Banca Mondială, pe fondul multiplelor crize interne și externe din România.

Patru miniștri români se află în acest moment în Statele Unite, unde poartă discuții cu reprezentanți ai Băncii Mondiale și ai Fondului Monetar Internațional, pe fondul deteriorării indicatorilor fiscali ai României și al presiunilor tot mai mari asupra bugetului de stat. Situația a fost analizată de Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV.

"Fiecare s-a dus pe barba lui"

”Eu cred că fiecare și-a programat pe barba lui această vizită. Nu cred că este o chestiune coordonată la nivel guvernamental. Sunt și domenii diferite. Fiecare s-a dus pe barba lui. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, urmează să aibă întâlniri cu reprezentanți ai unor mari companii farmaceutice americane, inclusiv Pfizer, vizând obținerea de tratamente inovatoare în schimbul colaborărilor din perioada vaccinurilor COVID-19. Ministrul Rogobete a mers să discute în principal cu Pfizer ca noi să primim molecule noi. Pfizer e cel mai mare producător de medicamente pentru cancer din lume și are molecule, într-adevăr, revoluționare. Le vom lua pe acelea printr-o înțelegere, având în vedere situația actuală cu ei, decontate de Casa de Sănătate, mă rog, pentru că sunt extrem de scumpe. Probabil că domnul Dragoș Pâslaru s-a dus pentru cofinanțări de la Banca Mondială pentru fondurile europene, fonduri pe care guvernul nu le are să le pună la dispoziție. Cred că ministrul Finanțelor,  domnul Alexandru Nazare negociază cu instituțiile financiare internaționale în contextul deficitului bugetar și al avertismentelor privind posibile scenarii economice nefaste.

"Nu cred că are nicio legătură cu sprijinul dat Statelor Unite"

La energie e altă mâncare de pește. Ministrul Energiei, domnul Bogdan Ivan, caută soluții și strategii pentru sectorul afectat de actuala criză a pieței carburanților. Nu cred că are nicio legătură cu sprijinul dat Statelor Unite atunci când le-am pus la dispoziție două baze în situația cu Iranul. Să nu ne așteptăm la o acțiune comună, gândită, pentru viitorul României sau la un soi de beneficiu din partea SUA pentru ajutorul dat. S-au dus să-și rezolve problemele din portofoliile pe care le gestionează. România e într-o situație foarte complicată, să știți. Să sperăm că pot să repare și să recupereze ce se poate recupera din pagubele produse pe vremea pandemiei. În același timp, mi-e teamă că un acord cu FMI, mai ales după era Bolojan, este singura șansă. FMI are un mare avantaj: e singurul care te împrumută atunci când nimeni altcineva nu te mai împrumută”, a explicat analistul politic Bogdan Chirieac.

acest articol reprezintă o opinie
