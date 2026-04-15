Izvorul Tămăduirii 2026, sărbătoare închinată Maicii Domnului pe 17 februarie. De ce se sfințesc apele și alte tradiții

Ce semnificație are Izvorul Tămăduirii

Semnificația ei ține de ideea de vindecare și ajutor divin. Tradiția spune că apa unui izvor a făcut minuni și a vindecat oameni bolnavi, de aici și numele.

În această zi, la biserică se sfințește apa, iar oamenii o iau acasă, crezând că aduce sănătate și protecție.

Pe scurt, este o zi despre credință, speranță și vindecare.

De ce se sfințesc apele

Apele se sfințesc la Izvorul Tămăduirii pentru că simbolizează vindecarea și binecuvântarea lui Dumnezeu.

Tradiția vine de la o minune legată de un izvor cu apă tămăduitoare, iar Biserica a păstrat acest obicei. Prin sfințire, apa devine un simbol al curățării și al ajutorului divin.

Alte tradiții de Izvorul Tămăduirii

mersul la izvoare

-Oamenii merg la izvoare sau fântâni și iau apă considerată tămăduitoare.

rugăciuni pentru sănătate

-Se fac rugăciuni pentru vindecare și pentru cei bolnavi din familie.

stropirea casei și a gospodăriei

-Cu apa sfințită se stropește casa, curtea și animalele pentru protecție.

nu se spală, nu se muncește greu

-În unele locuri se spune că nu e bine să speli sau să faci muncă grea.

zi de liniște

-Este o zi în care oamenii încearcă să fie mai calmi, fără certuri.