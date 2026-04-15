Data publicării: 10:31 15 Apr 2026

Izvorul Tămăduirii 2026, sărbătoare închinată Maicii Domnului pe 17 februarie. De ce se sfințesc apele și alte tradiții
Autor: Dana Mihai

Izvorul Tămăduirii îl sărbătorim vinerea după Paște și este dedicată Maicii Domnului.

Ce semnificație are Izvorul Tămăduirii

Semnificația ei ține de ideea de vindecare și ajutor divin. Tradiția spune că apa unui izvor a făcut minuni și a vindecat oameni bolnavi, de aici și numele.

În această zi, la biserică se sfințește apa, iar oamenii o iau acasă, crezând că aduce sănătate și protecție.

Pe scurt, este o zi despre credință, speranță și vindecare.

De ce se sfințesc apele 

Apele se sfințesc la Izvorul Tămăduirii pentru că simbolizează vindecarea și binecuvântarea lui Dumnezeu.

Tradiția vine de la o minune legată de un izvor cu apă tămăduitoare, iar Biserica a păstrat acest obicei. Prin sfințire, apa devine un simbol al curățării și al ajutorului divin.

Alte tradiții de Izvorul Tămăduirii

  • mersul la izvoare

-Oamenii merg la izvoare sau fântâni și iau apă considerată tămăduitoare.

  •  rugăciuni pentru sănătate

-Se fac rugăciuni pentru vindecare și pentru cei bolnavi din familie.

  •  stropirea casei și a gospodăriei

-Cu apa sfințită se stropește casa, curtea și animalele pentru protecție.

  •  nu se spală, nu se muncește greu

-În unele locuri se spune că nu e bine să speli sau să faci muncă grea.

  •  zi de liniște

-Este o zi în care oamenii încearcă să fie mai calmi, fără certuri.

Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Negocierile SUA - Iran reaprind speranța păcii în Orientul Mijlociu: Când ar putea deveni posibilă / Analiza lui Bogdan Chirieac
Publicat acum 8 minute
Fermierii români, acces blocat la fondurile europene. Georgiana Teodorescu, reacție în Parlamentul European
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Culisele tensiunilor dintre Grindeanu și Bolojan înainte de votul PSD privind ieșirea de la guvernare. Chirieac: Să nu mai „piu piu“ nimic despre USR? E o minune!
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Termoenergetica oprește  furnizarea agentului termic pentru încălzire
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Banda de alergare NordicTrack – tehnologia iFIT și AI Coach care redefinește antrenamentele acasă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 0 minute
Horoscop 15 aprilie 2026. Mercur intră în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Publicat acum 4 ore si 21 minute
România nevăzută: Vrei o alternativă la Valea Prahovei? Iată un loc unde nici măcar n-ai semnal! Și străinii vin aici / foto
Publicat acum 3 ore si 5 minute
Intenție vot alegeri parlamentare. Schimbare interesantă pentru un partid după alegerile prezidențiale din mai 2025
Publicat acum 13 ore si 47 minute
Ce se întâmplă cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, inclusiv cele 300 din România
Publicat acum 2 ore si 40 minute
Adrian Agachi îi răspunde lui Andrei Caramitru: Mă voi ruga pentru dumneavoastră / „Pari super low IQ băiețel“
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
