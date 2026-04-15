Izvorul Tămăduirii 2026, sărbătoare închinată Maicii Domnului pe 17 februarie. De ce se sfințesc apele și alte tradiții

Izvorul Tămăduirii îl sărbătorim vinerea după Paște și este dedicată Maicii Domnului.
Semnificația ei ține de ideea de vindecare și ajutor divin. Tradiția spune că apa unui izvor a făcut minuni și a vindecat oameni bolnavi, de aici și numele.
În această zi, la biserică se sfințește apa, iar oamenii o iau acasă, crezând că aduce sănătate și protecție.
Pe scurt, este o zi despre credință, speranță și vindecare.
Apele se sfințesc la Izvorul Tămăduirii pentru că simbolizează vindecarea și binecuvântarea lui Dumnezeu.
Tradiția vine de la o minune legată de un izvor cu apă tămăduitoare, iar Biserica a păstrat acest obicei. Prin sfințire, apa devine un simbol al curățării și al ajutorului divin.
-Oamenii merg la izvoare sau fântâni și iau apă considerată tămăduitoare.
-Se fac rugăciuni pentru vindecare și pentru cei bolnavi din familie.
-Cu apa sfințită se stropește casa, curtea și animalele pentru protecție.
-În unele locuri se spune că nu e bine să speli sau să faci muncă grea.
-Este o zi în care oamenii încearcă să fie mai calmi, fără certuri.
de Anca Murgoci
