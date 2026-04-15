€ 5.0920
|
$ 4.3196
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3196
 
DCNews Stiri România trimite ajutoare umanitare în Liban, în contextul crizei din Orientul Mijlociu
Data publicării: 09:39 15 Apr 2026

România trimite ajutoare umanitare în Liban, în contextul crizei din Orientul Mijlociu
Autor: Dana Mihai

România trimite ajutoare umanitare în Liban, în contextul crizei din Orientul Mijlociu România trimite ajutoare umanitare în Liban, în contextul crizei din Orientul Mijlociu

România se alătură comunității europene în efortul de a sprijini umanitar populația civilă din Liban, care se confruntă cu o criză umanitară, generată de situația de securitate din Orientul Mijlociu.

15 tone de alimente, corturi și cazarmament (saci de dormit, perne, pături, cearșafuri și fețe de pernă) din rezervele naționale de stat vor ajunge la Amman iar, ulterior, în cadrul unui convoi umanitar multinațional, la Beirut.

Transport cu aeronave militare

Ajutoarele sunt transportate de Ministerul Apărării Naționale cu cu un avion C130 și un Spartan C27J, care vor decola astăzi, 15 aprilie 2026, ora 10:00.

România trimite ajutoare umanitare în Liban, în contextul crizei din Orientul Mijlociu

Decizia a fost luată prin decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, și răspunde solicitării de sprijin umanitar primită de România prin Mecanismul european de Protecție Civilă. Acțiunea României se derulează sub egida Protecției Civile Europene, care finanțează 75% din costul transportului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

liban
ajutor umanitar
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close