România trimite ajutoare umanitare în Liban, în contextul crizei din Orientul Mijlociu

15 tone de alimente, corturi și cazarmament (saci de dormit, perne, pături, cearșafuri și fețe de pernă) din rezervele naționale de stat vor ajunge la Amman iar, ulterior, în cadrul unui convoi umanitar multinațional, la Beirut.

Transport cu aeronave militare

Ajutoarele sunt transportate de Ministerul Apărării Naționale cu cu un avion C130 și un Spartan C27J, care vor decola astăzi, 15 aprilie 2026, ora 10:00.

Decizia a fost luată prin decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, și răspunde solicitării de sprijin umanitar primită de România prin Mecanismul european de Protecție Civilă. Acțiunea României se derulează sub egida Protecției Civile Europene, care finanțează 75% din costul transportului.