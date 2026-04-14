DCNews Politica Peter Magyar ar putea ”să umble” la banii pe care Ungaria îi trimite în Transilvania. Controverse cu fondurile de la Budapesta
Data actualizării: 17:13 14 Apr 2026 | Data publicării: 17:11 14 Apr 2026

Peter Magyar ar putea ”să umble” la banii pe care Ungaria îi trimite în Transilvania. Controverse cu fondurile de la Budapesta
Autor: Roxana Neagu

imagine cu bani, euro Bancnote euro. Sursa foto: Pexels

Victoria lui Peter Magyar la alegerile parlamentare de duminică deschide cutia Pandorei în România, vorbindu-se aprins, în spațiul public, despre banii trimiși de Budapesta românilor din Transilvania.

”Am trimis o scrisoare către Peter Magyar. I-am cerut noului lider politic din Ungaria să investigheze banii publici trimişi din bugetul Ungariei în România, în numele „investiţiilor” pentru comunităţile maghiare. Sunt suspiciuni serioase că o parte din aceste fonduri nu au ajuns la oameni, ci au alimentat reţele de influenţă politică şi propagandă pro-Viktor Orbán” a transmis fostul europarlamentar Vlad Gheorghe. 

Pe holurile Parlamentului, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, cu privire la banii trimiși de Ungaria României că ”nu știm exact care va fi direcția, dar din declarațiile lui Magyar Peter și din discuția mea de aseară, nu cred că vor fi schimbări importante, cel puțin în ceea ce privește principiile. În ceea ce privește sprijinul financiar, acolo s-ar putea… De fiecare dată când a venit un nou guvern au fost schimbări, dar până când nu știm mai mult nu avem cum comenta”. 

Despre susținerea masivă a lui Viktor Orban, de către românii din Transilvania, Kelemen Hunor a răspuns că ”Peter Magyar cunoaște comunitatea din Transilvania, până în 2024 a fost în FIDESZ și acest lucru nu este un secret pentru el, nu trebuie să-i explic eu nimic”, conform g4media. ”Eu am o părere foarte bună despre comunitatea maghiară din România și sunt convins că e o comunitate care nu poate fi manipulată” a mai susținut liderul UDMR. 

