Războiul din Orientul Mijlociu lovește vânzările de lux din aeroporturi

Perturbările, care au intrat în cea de-a şasea săptămână, expun o vulnerabilitate pentru producătorii de articole de lux şi produse de înfrumuseţare care s-au bazat pe cumpărăturile din aeroporturi şi hub-urile din Golf, pentru a compensa cererea mai slabă din China şi Europa, făcând chiar şi închiderea pe termen scurt a aeroporturilor o potenţială frână asupra profitului trimestrial.

Presiuni tot mai mari asupra pieței

Analiştii estimează că o scădere prelungită a traficului aerian din Orientul Mijlociu ar putea accentua presiunea asupra unei industrii care încă îşi revine după pandemia de COVID-19, afectând afaceri cu performanţe slabe dar şi firme de prestigiu din domeniul frumuseţii şi luxului, inclusiv Estee Lauder, Puig şi L'Oreal.

Zborurile internaţionale către şi dinspre Orientul Mijlociu au scăzut vertiginos în prima jumătate a lunii martie. Chiar dacă unele companii aeriene din Emiratele Arabe Unite îşi reiau încet activitatea, zborurile rămân mult sub nivelurile normale.

Impact direct asupra LVMH

Conflictul din Orientul Mijlociu a redus cu cel puţin 1% vânzările grupului francez LVMH în ultimul trimestru din cauza cheltuielilor mai mici în regiunea Golfului. "Ceea ce vedem astăzi este că cererea este în continuare foarte scăzută", a declarat recent directorul financiar de la LVMH, Cecile Cabanis.

Companiile care operează în industria de retail turistic, în valoare de 74 de miliarde de dolari, şi-au mutat stocurile şi au închis temporar magazinele din aeroporturile din regiunea Orientul Mijlociu. Revenirea la normalitate a magazinelor de lux din aeroporturi ar putea dura ceva timp, estimează analiştii.

Aeroporturi afectate de atacuri

Aeroportul Internaţional Dubai, care găzduieşte magazine ale unor mărci precum Aesop (L'Oreal), Gucci (Kering) şi Jo Malone (Estee), operează un număr redus de terminale după ce un atac cu drone a forţat închiderea temporară a hub-ului. Aeroportul Internaţional Kuweit a fost închis din cauza atacurilor repetate cu drone, oprind vânzările magazinelor de pe aeroport deţinute de Avolta şi Boots.

Avolta, care obţine 3% din venituri din Orientul Mijlociu, mută stocurile din locaţiile cu vânzări mai lente către cele cu mai mult trafic, a declarat directorul financiar Yves Gerster pentru Reuters. Cu toate acestea, aeroporturile parţial închise au dus în unele cazuri la vânzări puternice de alimente şi alte articole pentru călătorii blocaţi, de exemplu pe aeroportul din Dubai, a spus Gerster.

Directorul financiar al Kering, Armelle Poulou, a declarat pentru Reuters că vânzările cu amănuntul în domeniul turismului au fost uşor în scădere în primul trimestru şi că "performanţa cu clienţii locali a fost mai rezistentă decât cererea legată de turism".

Conflictul a redus cu 3% vânzările totale ale Kering în martie, sau cu 1% pentru primul trimestru, cu un efect similar în special la Gucci, a declarat Poulou.

Investitorii, în așteptare

Investitorii vor urmări cu atenţie rezultatele trimestriale ale Estee Lauder pe 1 mai, deoarece firma analizează o preluare în valoare de 40 de miliarde de dolari a concurentului spaniol Puig, care obţine o zecime din vânzări din comerţul cu amănuntul în domeniul turismului. Acest lucru o face una dintre companiile de frumuseţe mai expuse fluctuaţiilor din domeniul cumpărăturilor din aeroporturi şi al turismului internaţional, au declarat analiştii.

L'Oreal, a cărei activitate de comerţ cu amănuntul în domeniul turismului în Asia a reprezentat mai puţin de 4% din vânzările companiei de 44 de miliarde de dolari în 2025, urmează să raporteze rezultatele trimestriale pe 22 aprilie.