Magyar va suspenda programele de știri ale televiziunii și radioului public. Presiuni pentru demisia președintelui

Peter Magyar anunță că va suspenda programele de ştiri de la posturile de radio şi televiziune de stat, pe care le acuză de partizanat politic. Noul lider forte al Ungariei începe vineri discuțiile pentru formarea guvernului cu partidele din Coaliția Tisza, câștigătoarea alegerilor din 12 aprilie. Noul Parlament va începe să funcționeze la începutul lunii mai, când va fi investit oficial ca premier. În noul parlament, Tisza va deţine o majoritate de două treimi capabilă să modifice Constituţia și să demită președintele, ales de Parlament.

"Unul dintre primii paşi după formarea unui guvern va fi suspendarea programelor de ştiri ale acestor media de propagandă", a declarat Magyar miercuri dimineaţă într-un interviu acordat postului de radio de stat Kossuth Radio. Ulterior, el a făcut comentarii aproape identice la postul de televiziune M1. Amândouă aparţin companiei de radioteleviziune de stat MTVA.

În răspuns la remarca prezentatoarei M1 conform căreia suspendarea programelor de ştiri ar încălca legea, Magyar i-a spus că "voi nu aţi îndeplinit obligaţiile prevăzute de legea mass-media". "A mă acuza aici că încalc legea este ca şi cum un hoţ ar suna la poliţie", a adăugat el.

Legea mass-media din Ungaria din 2010 defineşte posturile MTVA ca fiind de serviciu public şi, prin urmare, acestea sunt supuse cerinţei de obiectivitate şi echilibru, dar ele au urmat o linie puternic

pro-Orban, notează dpa. În timpul campaniei electorale, programele au răspândit informaţii false despre Magyar, inclusiv un manifest electoral "fabricat" al partidului său care ar fi prevăzut creşteri drastice de impozite; în acelaşi timp, acestuia nu i s-a oferit nicio oportunitate de a comenta în presa de stat în timpul campaniei electorale.

Magyar face presiuni pentru demisia președintelui Tamas Sulyok

Tot miercuri, a consemnat la rândul său agenţia MTI, Peter Magyar a anunţat că s-a întâlnit cu preşedintele Tamas Sulyok şi că acesta îl va invita oficial să formeze următorul guvern, discuţiile oficiale privind formarea guvernului urmând să înceapă vineri.

El a mai spus că preşedintele a indicat că data cea mai apropiată dată posibil pentru sesiunea inaugurală a parlamentului este 4 mai, deşi 6 sau 7 mai sunt mai realiste. Toţi au fost de acord că, având în vedere mandatul electoral atât de decisiv primit, tranziţia puterii trebuie să se întâmple cât mai rapid posibil, a adăugat liderul Tisza.

La întâlnirea pe care a prezentat-o ca "amiabilă", Magyar a intensificat presiunile asupra preşedintelui, ales în 2024, pentru a demisiona, menţionează agenţia Reuters. "I-am spus preşedintelui (...) că poporul ungar a votat pentru o schimbare de regim", a declarat Magyar, precizând că şeful statului a afirmat că va "lua în considerare" cererea.

Peter Magyar a mai declarat că dacă președintele Tamas Sulyok nu demisionează, va folosi mandatul primit de partidul său pentru a modifica legea fundamentală şi alte legi şi a-l forţa să demisioneze, împreună cu alte "marionete" numite de guvernul Orban.