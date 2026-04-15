AI influențează deja cum gândim și votăm. Ce spune Andrei Baciu după întâlnirea la ONU

"Săptămâna trecută am fost la sediul United Nations, unde m-am întâlnit cu Amandeep Singh Gill, Secretarul General Adjunct al ONU. Am discutat despre noua realitate AI, pe care mulți o consideră încă „viitorul”.

AI nu mai este viitorul, ci prezentul

În realitate, este deja prezentul.

Inteligența artificială nu mai e un experiment din laboratoarele Silicon Valley și nici doar un chatbot folosit pentru răspunsuri rapide la emailuri.

Este infrastructura invizibilă care începe să modeleze fiecare sistem major al societății.

Dacă privim atent, AI rescrie deja câteva dintre cele mai importante mecanisme ale lumii în care trăim:

→ Piața muncii – algoritmii decid cine intră într-un proces de recrutare și transformă profund profesii întregi. Multe companii vorbesc deja despre „AI fitness level” la interviuri.

→ Corporațiile – modelele de business se schimbă mai repede decât se pot adapta board-urile.

→ Guvernele – care trebuie să reglementeze tehnologii pe care abia încep să le înțeleagă.

→ Piețele financiare – unde AI evaluează riscul, stabilește credite și mută capital mai repede decât orice om.

→ Democrațiile noastre – pentru că inteligența artificială influențează deja modul în care ne informăm, gândim și, uneori, votăm.

Pe scurt:

AI nu schimbă doar tehnologia.

Schimbă arhitectura puterii în societate. Dacă până acum generațiile erau definite de decada în care ne-am născut, apariția AI ne forțează să facem un „zoom out”.

Prima generație a tranziției AI

Toți cei care trăim astăzi facem parte din prima generație de tranziție: cea care trece de la o eră pre-AI la o eră post-AI.

Această tranziție vine cu o responsabilitate enormă. Este responsabilitatea tuturor liderilor – formali sau informali, din mediul public sau privat – să ghideze această transformare astfel încât AI să fie folosită etic, responsabil și în beneficiul oamenilor. De aceea, guvernanța inteligenței artificiale devine o prioritate globală.

Cei care scriu astăzi regulile AI definesc, de fapt, arhitectura puterii de mâine. Națiunile Unite au lansat Global Dialogue on AI Governance, mandatat prin Rezoluția Adunării Generale A/RES/79/325.

În plus, un panel de 40 de experți independenți, selectați din peste 2.600 de candidați din întreaga lume, lucrează la primul raport global privind AI, care va fi publicat în lunile următoare.

Este una dintre cele mai importante conversații ale momentului despre viitorul tehnologiei.

În același spirit, am propus înființarea unei Comisii pentru Inteligență Artificială în Parlamentul României - un pas necesar pentru a construi un cadru legislativ și strategic adaptat noii realități tehnologice.

România trebuie să țină pasul

Este momentul ca și România să facă lucruri concrete în acest sens.

Astfel, inițiez dezbateri în Parlamentul României pe temele esențiale pentru societatea noastră, astfel încât să țină pasul cu progresul tehnologic și cu felul în care evoluează guvernanța globală în AI.

Cred că România trebuie să fie parte activă a acestor transformări, nu doar spectator. Prin dialog, expertiză și colaborare putem construi politici publice ca să țină pasul cu schimbările accelerate ale lumii în care trăim.

Pentru că regulile AI nu vor defini doar tehnologia. Vor defini viitorul societăților noastre", a scris Andrei Baciu pe Facebook.