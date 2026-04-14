Incendiu în centrul Capitalei: flăcările au cuprins fațada unei clădiri. Intervenție amplă a pompierilor

Un incendiu a izbucnit pe fațada unei clădiri de pe strada Tache D. Ionescu din București, fiind nevoie de intervenția mai multor echipaje de pompieri. Focul a afectat aproximativ 100 de metri pătrați din fațadă și acoperiș, însă, din fericire, nu au fost înregistrate victime.
Potrivit informațiilor transmise de ISU, la sosirea primelor echipaje de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la vegetație uscată din apropierea clădirii. Focul s-a extins rapid, afectând atât fațada imobilului, cât și o parte din acoperiș.
Suprafața totală afectată este estimată la aproximativ 100 de metri pătrați.
Pentru stingerea incendiului, autoritățile au mobilizat un dispozitiv complex de intervenție, format din:
Reprezentanții ISU au precizat că incendiul a fost localizat, iar intervenția este în desfășurare pentru lichidarea completă a focarelor.
Până la acest moment, nu au fost raportate victime. Cauza exactă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției.
de Anca Murgoci
