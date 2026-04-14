DCNews Stiri Incendiu în centrul Capitalei: flăcările au cuprins fațada unei clădiri. Intervenție amplă a pompierilor
Data actualizării: 15:33 14 Apr 2026 | Data publicării: 15:02 14 Apr 2026

Incendiu în centrul Capitalei: flăcările au cuprins fațada unei clădiri. Intervenție amplă a pompierilor
Autor: Alexandra Curtache

imagine cu pompieri Foto: Inquam Photos/ George Călin

Un incendiu a izbucnit pe fațada unei clădiri de pe strada Tache D. Ionescu din București, fiind nevoie de intervenția mai multor echipaje de pompieri. Focul a afectat aproximativ 100 de metri pătrați din fațadă și acoperiș, însă, din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Potrivit informațiilor transmise de ISU, la sosirea primelor echipaje de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la vegetație uscată din apropierea clădirii. Focul s-a extins rapid, afectând atât fațada imobilului, cât și o parte din acoperiș.

Suprafața totală afectată este estimată la aproximativ 100 de metri pătrați.

Intervenție cu forțe suplimentare

Pentru stingerea incendiului, autoritățile au mobilizat un dispozitiv complex de intervenție, format din:

  • 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă
  • o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime
  • echipaje din cadrul Detașamentului Special de Salvatori
  • o autospecială de descarcerare
  • un echipaj SMURD

Incendiul, localizat. Nu sunt victime

Reprezentanții ISU au precizat că incendiul a fost localizat, iar intervenția este în desfășurare pentru lichidarea completă a focarelor.

Până la acest moment, nu au fost raportate victime. Cauza exactă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției.  

incendiu
incendiu bucuresti
