Atac în Franța: Un bărbat a intrat cu mașina în oameni. A strigat „Allahu Akbar”

Un bărbat a intrat intenționat cu mașina în mai mulți pietoni și bicicliști, miercuri, 5 noiembrie, în vestul Franţei. Zece persoane au fost rănite, dintre care mai multe se află în stare critică, scrie BFMTV.

Incidentul s-a petrecut dimineața, pe o şosea situată între Dolus-d'Oléron şi Saint-Pierre-d'Oléron, pe insula Charente-Maritime.

Le Figaro scrie, citând surse, că în portbagajul maşinii suspectului ar fi fost găsite butelii de gaz. Procurorul din La Rochelle a declarat că această informaţie este în curs de verificare.

Bărbatul a strigat „Allahu Akbar”

După atac, individul și-a oprit vehiculul și a încercat să-i dea foc. Jandarmii, sosiți rapid la fața locului, au reușit să-l aresteze. În momentul reținerii, bărbatul a strigat „Allahu Akbar”, potrivit parchetului din La Rochelle.

Primarul localității Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur, a declarat pentru BFMTV că suspectul era cunoscut autorităților pentru „comportamente anormale” și „probleme legate de consumul de alcool”. Edilul a precizat că bărbatul are familie pe insulă și că tatăl acestuia a fost deja informat despre cele întâmplate.

„A fost o acțiune deliberată. A încercat să lovească toate persoanele pe care le întâlnea”, a spus primarul, subliniind gravitatea intențiilor atacatorului.

Ministrul de Interne al Franței, Laurent Nuñez, se deplasează de urgență pe insula Oléron, la solicitarea prim-ministrului. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili motivele exacte ale atacului.