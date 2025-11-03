Atac cu cuțitul într-un tren din Anglia. Cine e individul care a înjunghiat 10 oameni

Marea Britanie a fost șocată de un atac în masă produs într-un tren. Mai mulți oameni au fost înjunghiați, sâmbătă seara, în timp ce călătoreau prin centrul Angliei în drum spre Londra, un incident pe care prim-ministrul Keir Starmer l-a descris ca fiind „profund îngrijorător”, scrie CNN.

Zece persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, iar una dintre ele încă lupta pentru viața sa în spital duminică seara, după ceea ce Poliția Transporturilor Britanice (BTP) a declarat un „incident major”.

Deși inițial doi suspecți atacatori au fost reținuți la câteva minute după ce poliția a primit primul apel de urgență, BTP a declarat duminică seara că o singură persoană este acum tratată ca suspect.

Este vorba despre un britanic în vârstă de 32 de ani. Acesta a rămas în custodia poliției după ce a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de omor. Între timp, un cetățean britanic de origine caraibiană în vârstă de 35 de ani a fost eliberat.

Poliția lucrează pentru a stabili motivul acestui atac îngrozitor, dar anterior a declarat că nu există dovezi care să sugereze că atacul este legat de terorism.

Ce s-a întâmplat. Filmul atacului din tren

Trenul de mare viteză London North Eastern Railway (LNER) a plecat din orașul Doncaster din nordul țării, sâmbătă seara, la ora 18:25, ora locală, cu destinația Londra.

Trenul tocmai plecase din gara Peterborough din Cambridgeshire când a avut loc atacul. Brusc, pasagerii au început să audă țipete, apoi să vadă oameni plini de sânge, fără să înțeleagă din prima ce se întâmplă.

Când și-au dat seama că e vorba despre un atac, oamenii au început să fugă prin vagoane în căutare de adăpost, unii încercând să se baricadeze în toaletele trenului.

Poliția a primit primul apel de urgență în jurul orei 19:42, ora locală, și a desfășurat imediat ofițeri înarmați. În decurs de opt minute de la primul apel, cei doi suspecți inițiali au fost arestați după ce trenul a făcut o oprire neplanificată în gara Huntingdon.

Forțele de ordine ajunse la fața locului au evacuat pasagerii, iar cei răniți au fost transportați de urgență la spital

Cine sunt victimele?



Un total de 11 victime au primit îngrijiri la spital. Zece persoane au fost transportate la spital cu ambulanța, dintre care nouă erau în stare de pericol vital, în timp ce o altă persoană s-a prezentat ulterior în acea seară.

Una dintre victime se luptă și acum pentru a scăpa cu viață. Potrivit polițiștilor britanici, este vorba despre un bărbat care „a încercat să-l oprească pe atacator”.

„Detectivii au analizat camerele de supraveghere din tren și este clar că acțiunile sale au fost absolut eroice și, fără îndoială, au salvat viețile multor oameni”, au transmis autoritățile britanice.