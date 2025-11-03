€ 5.0851
|
$ 4.3947
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 09:32 03 Noi 2025

Atac cu cuțitul într-un tren din Anglia. Cine e individul care a înjunghiat 10 oameni
Autor: Doinița Manic

tren anglia atac cutitul Tren din Anglia. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Au apărut noi detalii despre individul care a atacat cu cuțitul pasagerii unui tren din Anglia.

Marea Britanie a fost șocată de un atac în masă produs într-un tren. Mai mulți oameni au fost înjunghiați, sâmbătă seara, în timp ce călătoreau prin centrul Angliei în drum spre Londra, un incident pe care prim-ministrul Keir Starmer l-a descris ca fiind „profund îngrijorător”, scrie CNN.

Zece persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, iar una dintre ele încă lupta pentru viața sa în spital duminică seara, după ceea ce Poliția Transporturilor Britanice (BTP) a declarat un „incident major”.

Deși inițial doi suspecți atacatori au fost reținuți la câteva minute după ce poliția a primit primul apel de urgență, BTP a declarat duminică seara că o singură persoană este acum tratată ca suspect.

Este vorba despre un britanic în vârstă de 32 de ani. Acesta a rămas în custodia poliției după ce a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de omor. Între timp, un cetățean britanic de origine caraibiană în vârstă de 35 de ani a fost eliberat.

Poliția lucrează pentru a stabili motivul acestui atac îngrozitor, dar anterior a declarat că nu există dovezi care să sugereze că atacul este legat de terorism.

Ce s-a întâmplat. Filmul atacului din tren

Trenul de mare viteză London North Eastern Railway (LNER) a plecat din orașul Doncaster din nordul țării, sâmbătă seara, la ora 18:25, ora locală, cu destinația Londra.

Trenul tocmai plecase din gara Peterborough din Cambridgeshire când a avut loc atacul. Brusc, pasagerii au început să audă țipete, apoi să vadă oameni plini de sânge, fără să înțeleagă din prima ce se întâmplă.

Când și-au dat seama că e vorba despre un atac, oamenii au început să fugă prin vagoane în căutare de adăpost, unii încercând să se baricadeze în toaletele trenului.

Poliția a primit primul apel de urgență în jurul orei 19:42, ora locală, și a desfășurat imediat ofițeri înarmați. În decurs de opt minute de la primul apel, cei doi suspecți inițiali au fost arestați după ce trenul a făcut o oprire neplanificată în gara Huntingdon.

Forțele de ordine ajunse la fața locului au evacuat pasagerii, iar cei răniți au fost transportați de urgență la spital

Cine sunt victimele?


Un total de 11 victime au primit îngrijiri la spital. Zece persoane au fost transportate la spital cu ambulanța, dintre care nouă erau în stare de pericol vital, în timp ce o altă persoană s-a prezentat ulterior în acea seară.

Una dintre victime se luptă și acum pentru a scăpa cu viață. Potrivit polițiștilor britanici, este vorba despre un bărbat care „a încercat să-l oprească pe atacator”.

„Detectivii au analizat camerele de supraveghere din tren și este clar că acțiunile sale au fost absolut eroice și, fără îndoială, au salvat viețile multor oameni”, au transmis autoritățile britanice.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anglia
atac tren
atac cu cutitul
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
O mare fabrică de componente auto din Arad își închide porțile. Producția se mută în afara UE: 1.000 de oameni vor fi dați afară
Publicat acum 19 minute
Se dezice Călin Georgescu de Anca Alexandrescu? Primul mesaj al candidatei la Primăria Capitalei, după anunțul controversat
Publicat acum 36 minute
Ambasadorul României la Vatican, decorat de Majestatea Sa Margareta
Publicat acum 43 minute
„Cu siguranță l-a deranjat, dar Ilie Bolojan nu va recunoaște niciodată”: Fenechiu dă cărțile pe față în relația cu Grindeanu
Publicat acum 1 ora si 7 minute
"Ce știu băncile și nu știm noi"? Analistul Radu Georgescu: De aici începe pregătirea financiară
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 51 minute
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat acum 17 ore si 25 minute
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Grindeanu a început să plângă când a văzut cine este în sala în care vorbea / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate
Publicat pe 01 Noi 2025
Amalia Năstase a descoperit la analize că avea o „bombă chimică” în corp. Dacă ai fost la dentist în trecut, ar trebui să te verifici
 
cum explica i l caragiale sprijinirea lui drula de catre voiculescu si fritz Cum explică I.L. Caragiale sprijinirea lui Drulă de către Voiculescu și Fritz

de Val Vâlcu

chatgpt manipulat de rusi ce spune despre nicusor dan si drula ChatGPT, manipulat de ruși. Ce spune despre Nicușor Dan și Drulă

de Val Vâlcu

adio medicina eroica eroii mor se sinucid pleaca in strainatate Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close