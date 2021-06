Asia Express 2021. Connect-R, după prima zi: Am vrut să plec acasă. Cu turcii e imposibil să te înţelegi

“O să iau cu mine o poză cu Hagi şi asta sigur o să mă ajute la autostop. E imposibil să nu ne înţelegem cu ei. Avem speranţă că în unele seri vom găsi chiar şi o pensiune sau un hotel la care să stăm. N-avem noi condiţie fizică, dar pe psihic stăm foarte bine”, spuneau cei doi cu câteva zile înainte de plecare.

Primul autostop, prima misiune şi prima noapte de căutat cazare le-au dat însă planurile peste cap.

“Nu ne aşteptam să fie chiar aşa. În momentul ăsta nici măcar nu ne mai amintim de confortul de acasă”, spune Shift. “În prima zi de Asia Express eu am vrut să plec acasă. Cu turcii e imposibil să te înţelegi, nu vorbeşte unul o boabă de engleză, iar autostopul e un coşmar. Rucsacii pe care îi cărăm au cel puţin 17 kilograme. Eu mi-am aruncat tot din el, o să vedeţi şi în emisiune. Am decis să ne numim echipa Gambă pentru că la cât am mers pe jos ni s-a dublat dimensiunea picioarelor de când am ajuns aici”, a mărturisit Connect-R, scrie viva.ro.

Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Buble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța, și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital, sunt cele nouă perechi dornice de aventură și adrenalină.

Irina Fodor, noua prezentatoare

Irina Fodor este cea care preia coordonarea celor nouă perechi de vedete plecate în aventura vieții lor.

"Când producătorii m-au întrebat dacă vreau să merg în Asia Express, recunosc, m-am uitat un pic peste umăr, să văd dacă nu cumva vorbesc cu cineva din spatele meu. Nu mă gândeam că, după “Chefi la cuțite” va urma atât de repede un alt proiect. Apoi, când mi-am dat seama că întrebarea îmi e direct adresată, mi s-au înmuiat genunchii. Am plecat năucă după discuția asta, cu promisiunea că a doua zi dau un răspuns ferm. În mașină, în prima intersecție, mi-au dat lacrimile. Nici nu știu de ce: de bucurie că mi se întâmplă mie sau de tristețe că plec două luni departe de copil, de soț și de toată familia", spunea Irina Fodor, în urmă cu două săptămâni.

Filmările pentru cel de-al patrulea sezon Asia Express – Drumul Împăraților au început luna aceasta. Telespectatorii și fanii reality-show-ului de la Antena 1 vor fi în permanență ținuți la curent cu ce se întâmplă.