"Aș vrea să fie tot ce n-am fost eu". Cum își educă Ilinca Vandici copilul: Vreau să cresc un bărbat frumos, echilibrat

"Eu cred că societatea e așa cum ne-am făcut-o. La vremea lor, va fi așa cum și-o vor face. E clar că e periculoasă, la fel de bine cum poate să fie frumoasă, însă depinde de fiecare în parte. Nu sunt genul de om sau de mamă care să-și crească copilul sau să vrea, la propriu, să trăiască într-o bulă, ci vreau să fim conștienți de pericolele care ne pasc la tot pasul, de greșelile pe care putem să le facem, repet, de acțiuni care vor avea repercusiuni.

Atât mi-aș dori, nu neapărat să-l protejez de lucrurile astea, pentru că nu am cum, sunt lucruri pe care le putem controla în viață și lucruri pe care nu le putem controla și, din păcate, și Urania Cremene spune asta – ne focusăm prea mult pe lucrurile pe care nu le putem controla, când ar fi mult mai prielnic să ne concentrăm pe cele pe care le putem controla, astfel încât să și putem schimba ceva. Și, atunci, n-o să pot și nici n-o să vreau să-i controlez viața.

"Vreau să cresc un bărbat frumos, echilibrat, sigur pe el, cu aspirații"

Eu vreau să cresc un bărbat frumos, echilibrat, sigur pe el, cu aspirații și cu dorințe înalte, cu țeluri foarte bine definite, cu multă iubire în suflet, cu empatie, cu toleranță. Aș vrea, poate, să fie tot ce n-am fost nici eu când am fost tânără, pentru că n-am știut. Dacă el va fi așa, sunt convinsă că orice provocare îi va veni în viață, orice primejdie, orice pericol, va putea să le depășească cu brio. Despre asta e vorba, despre bazele cu care el crește și pe care eu încerc să i le ofer, astfel încât, indiferent cu ce o să se confrunte în viață, să reușească să treacă peste", a spus Ilinca Vandici pentru viva.ro.

"Sunt super mândră de el. Mi se pare o vârstă superbă, mi se pare o comunicare minunată în acest moment între noi, mi se pare o înțelegere deosebită, o relație aparte. Am și ținut cont de toate lucrurile pe care și le-a dorit pentru petrecerea de ziua lui. Și-a dorit să petreacă împreună cu colegii lui de la grădiniță, și-a dorit să aibă piscină, tobogan și spumă", a spus Ilinca Vandici pentru ciao.ro.

"Nu e un copil pretențios. Uite, de exemplu, pe haine nu pune accentul absolut deloc, efectiv nu-l interesează cu ce-l îmbrac. Nu zice că vrea un tricou anume sau un pantalon anume. Și nici nu vreau să-l învăț vreodată să pună preț pe lucrurile astea materiale. În ceea ce privește jucăriile se rezumă, cumva, la pasiunile lui. Aaa, și noi pentru că probabil i-am luat întotdeauna ce și-a dorit, nu are o nebunie din asta “Aa, vine ziua mea, vreau și de aia, și de aia…”. Îl întrebăm “Ce vrei de ziua ta?”. Și spune “o mașinuță”. Atât. Lucrul care mă bucură", a mai spus vedeta tv.

"Mi-a zis că s-ar simți bine și ar fi fericit"

Ilinca Vandici a povestit cum a reușit să îl facă pe fiul său să înțeleagă faptul că trebuie să doneze o parte din jucăriile pe care le are.

"Facem asta nu de două, chiar de trei ori pe an. Toate mașinuțele cu care nu se mai joacă, toate mașinuțele pe care le-a lăsat undeva și nu le mai dă importanță neapărat, se adună toate în cutii și se duc mai departe către copii. El știe că se duc către copiii care nu au, din păcate, jucării cu care să se joace". Citește mai departe>>

