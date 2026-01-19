Armata norvegiană le poate confisca cetățenilor bunurile în caz de război: „Norvegia, în cea mai gravă situație de la al Doilea Război Mondial”

Mii de norvegieni așteaptă să primească, luni, 19 ianuarie, scrisori de la armată, prin care să fie informați că locuințele, vehiculele, ambarcațiunile și utilajele lor pot fi rechiziționate în caz de război.

Mii de norvegieni, deja înștiințați

Scrisorile nu au niciun impact practic în timp de pace, în afară de a-i informa pe proprietari că armata le poate prelua bunurile în caz de conflict, se arată în comunicat.

„Rechizițiile au scopul de a asigura că, într-o situație de război, forțele armate au acces la resursele necesare pentru apărarea țării”, a declarat armata, potrivit euronews.com.

Aproximativ 13.500 de măsuri pregătitoare vor fi emise pentru 2026.

Solicitarea este valabilă un an, iar aproximativ două treimi din scrisorile trimise în 2026 au fost reînnoiri din anii precedenți.

„Societatea noastră trebuie să fie pregătită pentru război”

„Importanța pregătirii pentru crize și război a crescut dramatic în ultimii ani”, a declarat șeful organizației logistice militare, Anders Jernberg, în comunicat.

„Norvegia se află în cea mai gravă situație de politică de securitate de la al Doilea Război Mondial încoace. Societatea noastră trebuie să fie pregătită pentru crize de politică de securitate și, în cel mai rău caz, pentru război”, a spus el.

„Întreprindem o consolidare majoră a pregătirii militare și civile”, a adăugat acesta.

Norvegia, țară fondatoare a NATO, și-a consolidat apărarea în ultimii ani, în condițiile amenințării rusești în creștere. Statul scandinav are o graniță maritimă și o graniță terestră de 198 de kilometri cu Rusia, în zona arctică.

