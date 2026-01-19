€ 5.0921
|
$ 4.3799
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0921
|
$ 4.3799
 
DCNews Stiri Armata norvegiană le poate confisca cetățenilor bunurile în caz de război: „Norvegia, în cea mai gravă situație de la al Doilea Război Mondial”
Data actualizării: 16:49 19 Ian 2026 | Data publicării: 16:46 19 Ian 2026

Armata norvegiană le poate confisca cetățenilor bunurile în caz de război: „Norvegia, în cea mai gravă situație de la al Doilea Război Mondial”
Autor: Iulia Horovei

soldati-armata2_89816100 Sursa foto: https://www.freepik.com, @user17512913

Armata norvegiană își înștiințează cetățenii, în această perioadă, în legătură cu posibilitatea ca statul să le preia bunurile în cazul unui război.

 

Mii de norvegieni așteaptă să primească, luni, 19 ianuarie, scrisori de la armată, prin care să fie informați că locuințele, vehiculele, ambarcațiunile și utilajele lor pot fi rechiziționate în caz de război.

Mii de norvegieni, deja înștiințați

Scrisorile nu au niciun impact practic în timp de pace, în afară de a-i informa pe proprietari că armata le poate prelua bunurile în caz de conflict, se arată în comunicat. 

„Rechizițiile au scopul de a asigura că, într-o situație de război, forțele armate au acces la resursele necesare pentru apărarea țării”, a declarat armata, potrivit euronews.com.

Aproximativ 13.500 de măsuri pregătitoare vor fi emise pentru 2026.

Solicitarea este valabilă un an, iar aproximativ două treimi din scrisorile trimise în 2026 au fost reînnoiri din anii precedenți.

„Societatea noastră trebuie să fie pregătită pentru război”

„Importanța pregătirii pentru crize și război a crescut dramatic în ultimii ani”, a declarat șeful organizației logistice militare, Anders Jernberg, în comunicat.

„Norvegia se află în cea mai gravă situație de politică de securitate de la al Doilea Război Mondial încoace. Societatea noastră trebuie să fie pregătită pentru crize de politică de securitate și, în cel mai rău caz, pentru război”, a spus el.

„Întreprindem o consolidare majoră a pregătirii militare și civile”, a adăugat acesta.

Norvegia, țară fondatoare a NATO, și-a consolidat apărarea în ultimii ani, în condițiile amenințării rusești în creștere. Statul scandinav are o graniță maritimă și o graniță terestră de 198 de kilometri cu Rusia, în zona arctică.

Citește și: Negociatorul ucrainean afirmă că a avut discuţii „substanţiale” cu Statele Unite
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

norvegia
armata norvegiana
confiscare
razboi
pregatiri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Paul Pintea, senatorul POT care a mințit în CV, condamnat la închisoare și muncă în folosul comunității
Publicat acum 2 minute
Vânzările băuturilor alcoolice sunt în declin. Italia adoptă un nou trend: Înghețata cu alcool
Publicat acum 21 minute
Mercedes a deschis producția de mașini electrice în Ungaria: Până la 1 milion de mașini pe an
Publicat acum 25 minute
ÎCCJ, decizie definitivă pentru procurorul Bogdan Pîrlog
Publicat acum 34 minute
Înșelătorie în numele OLX. Ce să NU faci niciodată ca să nu cazi în plasa escrocilor - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat acum 19 ore si 53 minute
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 17 Ian 2026
O studentă româncă în Franţa spune adevărul rece despre francezi. "Asta e cea mai mare realizare a lor, că s-au născut acolo"
Publicat pe 17 Ian 2026
Elena Ceaușescu ura această ciorbă. Bucătarii nu aveau voie să o gătească pentru că era "prea modernă"
Publicat pe 18 Ian 2026
Horoscop 18 ianuarie 2026. Lună Nouă în Capricorn. Previziuni pentru toate zodiile
 
peninsula kamceatka lovita de cea mai puternica furtuna de zapada din ultimele decenii Peninsula Kamceatka, lovită de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimele decenii

de Elena Aurel

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close