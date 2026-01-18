Negociatorul ucrainean afirmă că a avut discuţii "substanţiale" cu Statele Unite

Reprezentanţii Ucrainei au purtat discuţii "substanţiale" în Statele Unite cu emisarul preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi cu ginerele său, Jared Kushner.
Reprezentanţii Ucrainei au purtat discuţii "substanţiale" în Statele Unite cu emisarul preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi cu ginerele său, Jared Kushner, discuţii care urmează să continue săptămâna viitoare, a afirmat duminică negociatorul ucrainean Rustem Umerov, citat de AFP.
"Am avut discuţii substanţiale despre dezvoltarea economică şi un plan de prosperitate, precum şi despre garanţiile de securitate pentru Ucraina", a declarat Umerov pe reţelele de socializare.
Aceste contacte urmează să continue în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, în Elveţia, a adăugat el.
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci