Anunț pentru toți elevii. Școli DESCHISE, până la incidența de 6 la mie, anunță Cîmpeanu. Ce se întâmplă peste 6 la mie

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a făcut astăzi declarații de presă cu privire la deschiderea noului an școlar și despre modul în care vor merge copiii la școală în contextul pandemiei de coronavirus.

”Școlile trebuie să se deschidă primele și să se închidă ultimele. Din această perspectivă, am agreat sub rezerva validării la nivel CNSU că vom ține școlile deschise până la pragul de șase la mia de infectări. Peste pragul de șase la mie, sigur că apar o serie de condiții. Aceste condiții nu vor dezavantaja persoanele vaccinate, fie că vorbim de elevi cu vârsta de peste 12 ani, fie că vorbim de cadre didactice, dar vor pune în evidență beneficii din această perspectivă, pentru cei vaccinați. Peste pragul de șase la mie lucrurile se vor întâmpla separat în funcție de vârsta și de specificul activității, iar la carantină se oprește întreaga activitate. Eu personal, îndrăznesc să sper că nu vom ajunge la pragul de șase la mie, deci vom putea ține toate școlile deschise. De ce am propus și s-a agreat acest nivel? Pentru că oricum copiii circulă și este de preferat să se întâmple într-un mediu controlat, și va trebui să ne asigurăm că regulile se respectă în școli, decât să circule în medii necontrolate. În plus, nu vor fi pierderi educaționale”, a declarat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației.

Când începe școala

Cursurile anului şcolar 2021 - 2022 vor începe luni, 13 septembrie 2021. Decizia este prevăzută în ordinul ministrului Educației nr. 3.243/5 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial din data de 16 februarie 2021.

Potrivit acestui document, anul școlar 2021 - 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre (34 de săptămâni), după cum urmează:

Semestrul I: 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 - 22 decembrie 2021.

Semestrul al II-lea: 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022, cu includerea programului ,,Școala Altfel’’, în perioada 8 - 14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

- 25 - 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;

- 23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;

- 15 aprilie 2022 - 1 mai 2022: vacanța de primăvară;

- 11 iunie 2022 - până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.

Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare.

Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte. În stabilirea structurii anului școlar s-a ținut cont de propunerile Consiliului Național al Elevilor.