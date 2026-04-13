DCNews Stiri Anchetă în Turcia după atacul de lângă consulatul israelian: 12 persoane au fost arestate
Data publicării: 20:26 13 Apr 2026

Anchetă în Turcia după atacul de lângă consulatul israelian: 12 persoane au fost arestate
Autor: Tiberiu Vasile

Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @12photostory

Autoritățile din Turcia continuă ancheta privind atacul produs în apropierea consulatului israelian din Istanbul, numărul suspecților reținuți ajungând la 12.

Autorităţile turce au arestat încă trei suspecţi în ancheta privind atacul desfăşurat pe 7 aprilie în apropierea consulatului israelian la Istanbul, au anunţat luni agenţiile de presă DPA şi Anadolu.

Nouă suspecţi erau deja în arest sâmbătă, ceea ce face ca în prezent să se afle în detenţie 12 oameni în ancheta privind acest atac.

Potrivit relatărilor oficiale, unul dintre autori a fost ucis în timpul atacului, iar ceilalţi doi au fost răniţi. De asemenea, doi poliţişti au suferit răni uşoare.

Atentatul nu a fost revendicat

Ministrul de interne turc Mustafa Ciftci a scris pe X că atacatorii au fost identificaţi. Atacul de marţi de la Istanbul s-a produs în jurul prânzului în cartierul financiar Levent: cei trei autori, având asupra lor arme de foc, au sosit la bordul unui automobil închiriat din Izmit, reşedinţa provinciei Koceali.

Atentatul nu a fost revendicat, dar atacatorul ucis, Yunus E. (32 de ani), născut la Adana (sudul Turciei), a fost prezentat de presa turcă ca având legături cu gruparea jihadistă Stat Islamic. Ministerul de Interne turc a indicat că Yunus E. avea legături cu o organizaţie teroristă ce instrumentalizează religia, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Iranul neagă că a atacat Turcia, după al patrulea incident cu rachete
 

turcia
consulat
israel
ancheta
