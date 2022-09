Anastasiu: Prioritatea României în turism ar trebui să fie creşterea sezonalităţii și a gradului de ocupare

Potrivit datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică a crescut în trimestrul II din 2022 cu 5,3% comparativ cu perioada similară a anului trecut, scrie Agerpres.



"Deocamdată văd că sunt investiţii şi investiţii în sensul bun. Sunt multe hoteluri de lanţ. Hotelurile de lanţ au nişte avantaje în ceea ce priveşte procedurile, standardele, modalitatea în care se investeşte în oameni şi mă bucur că se întâmplă lucrul ăsta. Eu îmi doresc însă foarte multe investiţii antreprenoriale româneşti care să fie mai mult bazate pe mindset, pe atmosferă, pe wellbeing-ul clienţilor şi aşa mai departe. Nu neapărat atât de proceduralizate, standardizate, cât mai aproape de dorinţele reale ale fiecărui client în parte. Şi mi-aş dori să se întâmple lucrul ăsta pe litoral. Şi mi-aş dori în Deltă. Acolo şi în Deltă se construieşte destul de mult, din punctul meu de vedere prost şi fără niciun fel de standard şi totul e pe cazare. Capacitatea de cazare e una, dar cred că investiţiile majore de care avem nevoie sunt în zona asta de facilităţi de petrecere a timpului liber, pentru că degeaba investesc în Delta Dunării, cazare iulie august over tourism, nu se duce nimeni în aprilie şi-n noiembrie. Creşterea sezonalităţii, a gradului de ocupare, nu neapărat a capacităţii de cazare, a gradului de ocupare, a ceea ce avem deja, asta e prioritatea. Nu să creştem neapărat numărul de locuri, pentru că per total ţară avem 28% grad de ocupare pe tot anul, ci la ce avem să ridicăm standardul şi să-l ocupăm mai bine", a afirmat Anastasiu.



El a subliniat că în România nu se face suficient de mult pe promovare, pentru compensarea curentului electric, unde facturile sunt foarte mari, nu se face nimic în ceea ce priveşte forţa de muncă şi nu se face nimic în ceea ce priveşte sistemul de impozitare.



"Noi ţinem deschis - sau am ţinut deschis - şi anul ăsta e pentru prima dată în care, după 7 ani, vom fi obligaţi să închidem mai devreme (resortul din Delta Dunării - n. r.) decât ne-am propus din x motive, inclusiv pentru că nu se face suficient de mult pe promovare şi nu se face pe compensarea curentului electric foarte mare, nu se face nimic în ceea ce priveşte forţa de muncă şi nu se face nimic în ceea ce priveşte sistemul de impozitare. Deci, tu eşti împins, practic, în România, să închizi după 6 luni. Din toate punctele de vedere. Şi după 7 ani în care am băgat multe milioane şi n-am scos niciun leu, da, la un moment dat spui: ok, cât mai bag? După ce ridicăm standardul şi-l ocupăm mai bine, mai şi construim", a adăugat omul de afaceri.





În opinia sa, în România sunt foarte multe investiţii care nu sunt suficient de bine gândite şi suficient de bine conduse





"Lumea vrea să construiască, noi de asta am făcut firma asta de management hotelier (The Makers - n. r.), vă spun sincer, acum câţiva ani, pentru că vedem în România foarte multe investiţii nu suficient de bine gândite şi nu suficient de bine conduse. Şi am zis: 'Decât să ne mai apucăm noi să mai investim, să mai facem încă unul şi încă unul şi încă unul hai să-i ajutăm pe cei care deja au făcut pasul ăsta să conducă mai bine şi pe cei care vor să investească nou să investească mai bine'. Deci, per total, a crescut capacitatea de cazare. Eu cred că ce ar trebui să facem noi este să îmbunătăţim standardul. 2 stele le ducem la 3, 3 stele le ducem la 4 şi wellbeing-ul oamenilor şi să lărgim sezonul, crescând astfel gradul de ocupare la nivelul întregului an. Şi dacă facem asta, după aia mai şi construim. Nu-i păcat? Trebuie să folosim ce avem", a susţinut Dragoş Anastasiu.



Administrarea Hotelului Orizont din Predeal a fost preluată la jumătatea acestui an de firma de consultanţă în management hotelier The Makers, susţinută de patru acţionari: Dragoş Anastasiu (Eurolines), Dragoş Petrescu (CityGrill), Octavian Moldovan (general manager The Makers) şi Hildegard Brandl (arhitect şi antreprenor).

