Analize care indică leucemia. Când trebuie efectuate testele de screening

Testele de screening trebuie efectuate de 1-2 ori pe an pentru acei pacienți care au o predispoziție genetică, neoplasme benigne, papiloame și alunițe suspecte. Alte persoane pot fi testate nu mai mult de o dată la doi ani, precum și după o tensiune nervoasă puternică. Un studiu trebuie efectuat atunci când persoanele trăiesc în condiții de mediu nefavorabile sau în alte circumstanțe care pot provoca cancer. Testele de screening sunt recomandate mai des persoanelor care suferă deja de o afecțiune destul de gravă, au avut o tumoare malignă tratată sau vi s-a depistat un neoplasm. De asemenea, testele sunt recomandate înainte și după operație sau în timpul unei terapii.

Analize care indică leucemia. Cum poate fi diagnosticată boala la începutul dezvoltării procesului malign

Pentru a diagnostica o leziune malignă a sistemului hematopoietic trebuie să cunoști de modificări în analiza de laborator sunt caracteristice leucemii. Astfel, o dată cu o leziune malignă a sistemului hematopoietic, indicatorii ESR cresc. Pentru a verifica fiabilitatea rezultatelor, este necesar să se compare ESR actual cu rezultatele anterioare ale studiului.

În timpul dezvoltării leucemiei, nivelul globulelor albe poate fi mai mic sau mai mare decât norma fiziologică. Acest indicator depinde de forma procesului malign. În cursul acut al procesului malign, nivelul leucocitelor crește. Iar în forma cronică a bolii, această cifră poate fi sub norma fiziologică.

Dacă rezultatele unui test de sânge de laborator arată o scădere a numărului de eritrocite la 1-2 * 109 / l, atunci prezența oncologiei în organism este confirmată. În stadiul inițial al dezvoltării unui proces malign, nivelul trombocitelor din sângele periferic poate rămâne neschimbat. Pe măsură ce leucemia progresează, numărul de trombocite scade de 10-15 ori.

De asemenea, un indicator bun reprezintă o scădere a valorilor hemoglobinei. Acest fenomen se observă la pacienții cu leucemie avansată. În rezultatele unui test de sânge de laborator, valorile hemoglobinei variază între 50 și 60 g/l. Înainte de a confirma prezența oncologiei, se efectuează diagnosticul diferențial cu deficit de fier și anemie cu deficit de B12.

Eozinofilele și bazofilele. Teste care îți pot confirma diagnosticul afecțiunii

Într-un stadiu incipient al dezvoltării unui proces malign, poate fi observată o scădere a reticulocitelor, deoarece aceste celule sunt precursorii eritrocitelor. De asemenea, eozinofilele și bazofilele pot indica dezvoltarea bolii. Leucemia se caracterizează prin absența completă a bazofilelor și eozinofilelor în sângele periferic.

Odată cu dezvoltarea oncologiei sistemului hematopoietic, nivelul de beta-2-microglobuline, care are o natură proteică, poate crește. De asemenea, dezvoltarea bolii este indicată de o modificare a metabolismului feritinei.

Un semn caracteristic al dezvoltării leucemiei este scăderea numărului de trombocite. În plus, în forma acută a bolii, numărul de elemente celulare imature poate crește până la 95-99%. În forma cronică a bolii, nivelul elementelor de blast nu depășește 10%.

Leucemia acută. Principii de diagnostic și tratament

Leucemia acută este o leziune malignă severă a sistemului hematopoietic, care se bazează pe formarea și divizarea rapidă a elementelor celulare imature. Acestea înlocuiesc mugurii hematopoietici într-o perioadă scurtă de timp.

În principiile generale ale diagnosticului leucemiei acute, există mai multe metode informative, printre care se numără unele teste hematologice. Printre acestea se numără inclusiv puncția sternală și analiza de sânge de laborator. În studiul sângelui periferic, dezvoltarea unui proces malign este indicată de prezența elementelor blastice.

O scădere a numărului de trombocite, anemie, leucocitoză și o creștere a VSH la fel semnalează dezvoltarea leucemiei acute. Într-un studiu de laborator al fragmentelor de măduvă osoasă, se evaluează raportul elementelor celulare. Un criteriu important este raportul dintre celulele eritrocitare și leucocitare. Odată cu dezvoltarea leucemiei, acest raport se modifică în favoarea celulelor leucocitare.

În timpul diagnosticului, sunt determinate mutații cromozomiale și anomalii ale genomului. La 90% dintre pacienții cu forma acută a acestei boli se determină una dintre tulburările la nivel cromozomial și genic.

Pe lângă analize care indică leucemia, pacienților care deja au trecut printr-o afecțiune oncologică li se recomandă să verifice nivelul markerilor tumorali. În primul an aceștia sunt verificați în fiecare lună. În al doilea an, o dată în două luni. Iar în al treilea an, o dată în trei luni. Anii următori sunt testați la fiecare șase luni. Înainte de activitățile de screening, pacientul trebuie să viziteze un oncolog care va afla pentru ce markeri acesta trebuie testat, scrie BZI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News