Ambasadorul SUA în România, Kathleen Kavalec, vizită la Baza Aeriană 71 de la Câmpia Turzii

Ambasadorul SUA Kathleen Kavalec a călătorit între 23-24 mai 2023, la Cluj-Napoca și în zonele învecinate, pentru a sublinia amploarea angajamentului Statelor Unite ale Americii în județul Cluj.

Marți, 23 mai, Kathleen Kavalec s-a întâlnit cu Emil Boc, fost premier al României și actual primar al orașului, pentru a discuta despre oportunitățile de cooperare și dezvoltare a relațiilor economice dintre SUA și Cluj-Napoca, un centru IT inovator și o putere economică. Ambasadorul SUA a vizitat Casa Ucrainei, unde a lăudat munca organizației neguvernamentale Peace Action Training and Research Institute of Romania (PATRIR), care, în parteneriat cu UNHCR, oferă refugiaților ucraineni un mediu prietenos, unde pot primi consiliere psihologică, pregătire lingvistică și asistență juridică.

De asemenea, Kathleen Kavalec a vizitat incubatorul de business iLab al Universității Babeș-Bolyai, condus de Cătălina Crișan, o bursieră a programului Fulbright și al Fundației Româno-Americane. Acest incubator joacă un rol important în stimularea antreprenorialului și inovației în județul Cluj.

În timpul unui prânz de lucru, Kathleen Kavalec a discutat despre nevoile energetice ale României și tehnologia reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR) cu Teofil Mureșan, CEO al companiei E-Infra, parteneră a Nuclearelectrica și NuScale, care vor dezvolta împreună prima centrală nucleară de tip SMR în România, pentru a crește securitatea energetică a țării.

Ulterior, Kathleen Kavalec s-a întâlnit cu studenți, vizitatori și angajați ai American Corner Cluj-Napoca, unul dintre cele 10 spații americane din România, care oferă oportunități de învățare și programe de dezvoltare a comunităților, pentru a aduce mai aproape SUA și România. Ambasadorul SUA a lăudat angajații American Corner Cluj-Napoca pentru sprijinul acordat Hub-ului Ucrainean, care oferă cursuri de limba română ucrainenilor veniți în oraș.

În cursul serii, Kathleen Kavalec a lansat expoziția fotografică ”We The People/Noi, Poporul”, care celebrează 25 de ani de Parteneriat Strategic dintre România și SUA, la Muzeul de Artă de la Palatul Banffy. Realizată de Ambasada SUA în parteneriat cu Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, Agenția Națională de Presă Agerpres și Universitatea din Craiova, expoziția itinerantă explorează relațiile diplomatice, de securitate, economice și culturale, dintre poporul român și cel american, într-o selecție de 150 de fotografii memorabile.

Vizită la Baza 71 a Forțelor Aeriene Române

Kathleen Kavalec a surprins spiritul expoziției spunând:

„Expoziția pe care o vedem astăzi, ‘Noi, Poporul’, este un eseu fotografic, care celebrează și explorează relațiile diplomatice, de securitate, economice și culturale dintre popoarele României și Statelor Unite ale Americii. Aceste imagini spun povestea cooperării și prieteniei noastre… și arată ce pot realiza împreună două națiuni”. La recepție au mai susținut discursuri primarul Cluj-Napoca, Emil Boc, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Istvan Vakar, directorul Arhivelor Diplomatice din MAE, Doru Gheorghe Liciu, și directorul general al Agenției Naționale de Presă Agerpres, Claudia Nicolae.

Miercuri, 24 mai, Kathleen Kavalec a vizitat Baza 71 a Forțelor Aeriene Române, situată în apropiere de orașul Câmpia Turzii, județul Cluj, unde SUA și România veghează non-stop pentru a-i asigura pe Aliați că angajamentele lor față de Articolul 5 și Flancul Estic al NATO sunt sacrosante. Ambasadoarea Kavalec a fost însoțită de comandantul Bazei 71 Aeriene, comandorul Călin Hulea, de șeful de stat major al bazei aeriene, căpitanul comandor Florin Sandu, și de șeful Biroului de sprijin al națiunii gazdă, maiorul Cosmin Tănase.

Ambasadorul SUA și-a petrecut restul după-amiezii vizitând renumita mină de sare de la Salina Turda din România și Centrul Rațiu pentru Democrație, unde a aflat despre activitatea lui Ion Rațiu în promovarea valorilor democratice, prin inițiative locale care vizează tinerii – generațiile viitoare ale României.

